Spanien : Pedro Sánchez und die zwei Stimmen Vorsprung

Es wird knapp in Madrid und bleibt spannend bis zuletzt. Fast hätte der amtierende Ministerpräsident Pedro Sánchez auf der Zielgeraden seine wichtigsten Unterstützer verloren. Als am Freitagabend die spanische Wahlkommission versuchte, den katalanischen Regionalpräsidenten Quim Torra abzusetzen, stockte Sánchez‘ sozialistischer PSOE-Partei der Atem: Bei seiner Wiederwahl als Regierungschef ist der PSOE-Vorsitzende auf katalanische Unterstützung angewiesen. Die separatistische ERC-Partei aus Katalonien hatte angekündigt, dass sich ihre 13 Abgeordneten im Madrider Parlament der Stimme enthalten werden.

Nur mit ihrer Hilfe kann die neue Linkskoalition aus PSOE und der linksalternativen Unidas Podemos-Partei (UP) an die Regierung kommen. Im Gegenzug hat Sánchez der ERC einen politischen Dialog über den Katalonien-Konflikt versprochen.

Doch viele katalanische Unabhängigkeitsbefürworter sind empört über die bevorstehende Amtsenthebung Torras. Der Oberste Gerichtshof Kataloniens hatte ihm schon im Dezember untersagt, sein Amt als Regionalpräsident für eineinhalb Jahre auszuüben. Torra hatte sich während des Wahlkampfs im Frühjahr geweigert, an seinem Amtssitz separatistische Symbole zu entfernen. Für ihn und seine Anhänger ist der Beschluss der Wahlkommission ein „Staatsstreich“, gegen den er vor dem Obersten Gerichtshof in Madrid in Berufung einlegen wird.

Nur zwei Stimmen trennen die Lager

Trotz der neuen Konfrontation im Katalonien-Konflikt gab die ERC am Samstag der Empörung nicht nach. Die Partei bleibt bei ihrer Enthaltung. Sánchez kann weiterhin hoffen, auch wenn er sich noch etwas gedulden muss. Am Sonntagmittag steht im Parlament der erste Wahlgang an. Auf die nötige absolute Mehrheit von 176 Stimmen kann der Sozialist nicht hoffen. Seine Partei und die künftigen Partner von der UP haben nur 155 der 350 Abgeordneten hinter sich. Aber im zweiten Wahlgang am Dienstag reicht dann die einfache Mehrheit.

Am Samstagabend, als der erste Tag der Parlamentsdebatte endete, konnte Sánchez mit 167 Ja-Stimmen rechnen. Seine Gegner kamen nur auf 165 Gegenstimmen. Nur zwei Stimmen beträgt der Abstand zwischen den politischen Lagern – kein Abgeordneter darf in der entscheidenden Abstimmung fehlen. Der politische Frontverlauf zeigt, wie gespalten das im November gewählte neue Parlament ist. Ohne die Enthaltung der 13 ERC-Abgeordneten, zu denen noch fünf baskische Separatisten stoßen werden, hätte Sánchez auch in der zweiten Wahlrunde am Dienstag keine Chance.

Die dritten spanischen Parlamentswahlen innerhalb eines Jahres wären wahrscheinlich die Folge: Wegen ihrer Kooperation mit der linksalternativen UP und den katalanischen Separatisten können die Sozialisten auf kein Entgegenkommen der rechten Parteien hoffen. Von einer Großen Koalition wie in Deutschland mit der konservativen Volkspartei PP ist Spanien weit entfernt. Das ließ sich nicht nur am ersten Tag der mehr als zwölf Stunden dauernden Parlamentsdebatte am Samstag beobachten. Im Zentrum Madrids demonstrierten mehr als zehntausend Menschen gegen den „Verräter Sánchez“. Im Parlament versprach der PP-Vorsitzende Pablo Casado, seine Partei werde alles tun, damit der politische „Albtraum“, den Sánchez plane, so kurz und unschädlich wie möglich bleibe.