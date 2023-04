Orlando Vargas schaut nur für einen Tag in der Firma vorbei. Normalerweise arbeitet er in seiner Wohnung an der Costa del Sol. Für einen deutschen Baumarkt entwickelt der 30 Jahre alte Venezolaner eine App. „Ich liebe den Strand, die Berge dahinter und vor allem Málaga. Hier will ich bleiben“, sagt der Softwarefachmann.

Hans-Christian Rößler Politischer Korrespondent für die Iberische Halbinsel und den Maghreb mit Sitz in Madrid.

Vor dem endlosen Konflikt in Venezuela floh er schon vor einigen Jahren nach Argentinien. Im vergangenen Jahr verschlug es ihn dann nach Andalusien – zu einem deutschen Unternehmen, das sich ebenfalls im Süden Spaniens niedergelassen hat.