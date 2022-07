Spanien : Gericht erlaubt Sterbehilfe in Untersuchungshaft

Marin S. darf sterben. Ein spanisches Gericht hat zum ersten Mal einem Untersuchungshäftling das Recht auf aktive Sterbehilfe zugestanden. Polizisten hatten auf den Mann geschossen, als er sich im vergangenen Dezember seiner Festnahme widersetzte. Er erlitt da­bei eine schwere Wirbelverletzung. In einem Gefängniskrankenhaus in der katalanischen Stadt Tarragona wartet Marin S., den die Presse oft nur den „Pistolero von Tarragona“ nennt, auf seinen Prozess und das Urteil. Doch eine Richterin entschied, dass das Recht, über den eigenen würdigen Tod zu entscheiden, Vorrang vor dem Abschluss des Ge­richtsverfahrens habe. Dabei handele es sich um ein Grundrecht, betonte sie.

Der Anwalt eines von dem Schützen verletzten Polizisten hatte beantragt, dass erst nach einer Verurteilung über den Wunsch nach einem assistierten Suizid zu entscheiden. Der 46 Jahre alte Täter beruft sich auf das neue spanische Gesetz über die aktive Sterbehilfe. Ärzte und Fachleute hatten seinen Todeswunsch nach den neuen Vorgaben geprüft und stattgegeben.

Der aus Rumänien stammende frü­here Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes wollte sich am 14. De­zember bei seinen Chefs für seine Entlassung rächen. Sie hätten sein Leben „zur Hölle gemacht“, warf er ihnen vor. Er stürmte das Büro seines Arbeitgebers, schoss um sich und verletzte drei Kollegen schwer, auf der Flucht dann noch den Polizisten. Danach verschanzte er sich und wollte sich nach eigenen Angaben selbst töten. Doch die Beamten nahmen ihn nach einem Schusswechsel schwer verletzt fest.

Mediziner entscheiden, nicht Richter

Die Richterin in Tarragona stellte klar, dass keine gerichtliche Genehmigung nötig sein, um den Wunsch nach aktiver Sterbehilfe prüfen zu lassen oder die Antragstellung zu stoppen. Für diese Fragen seien nur Mediziner und das verantwortliche Gremium zuständig. In dem entsprechenden Gesetz fehle eine Regelung für Angeklagte. Der jüngste Fall setzte in Spanien eine neue Debatte über das Gesetz über die Sterbehilfe in Gang, das erst am 25. Juni vor einem Jahr in Kraft getreten ist. Fast zwei Jahrzehnte lang war um die Regelung gerungen worden. Die PP, die rechtspopulistische Vox-Partei und zwei kleinere Parteien hatten gegen den Entwurf der regierenden Linkskoalition gestimmt und sich ans Verfassungsgericht gewandt, das noch nicht entschieden hat.

Bei der Prüfung der Anträge auf Sterbehilfe geht Spanien weiter als andere Länder. Der Patient muss un­heilbar krank sein oder an schweren chronischen Behinderungen leiden, die „die Person als unzumutbar er­lebt“ und die nicht durch andere Mittel gemildert werden können. Psychische Erkrankungen sind ausgeschlossen. Der Patient muss den Wunsch bei Bewusstsein zweimal in zwei Wochen schriftlich seinem be­handelnden Arzt mitteilen, der dann einen Facharzt hinzuzieht. Danach muss eine von den Regionalregierungen gebildete Evaluierungskommission zustimmen. Anschließend muss der Patient noch einmal bestätigen. Die Krankenkassen tragen die Kosten.

Laut Presseberichten nahmen im ersten Jahr mindestens 171 Patienten diese Möglichkeit in Anspruch, unter ihnen war auch eine auf Ibiza lebende Deutsche. Die meisten, nämlich insgesamt 60, kamen aus Katalonien. Nach Recherchen der Zeitung „El Mundo“ wurden insgesamt 336 An­träge gestellt, von denen bisher 18 zurückgewiesen wurden. Insgesamt 4500 Ärzte und anderes medizinisches Personal hatte sich aus Ge­wissensgründen geweigert, bei Sterbehilfe mitzuwirken.