Spanien : Feministischer Widerstand gegen Transgender-Gesetz

Der Streit über das „Trans-Gesetz“ ist in Spanien mit neuer Heftigkeit wieder entbrannt. „Wir werden keinen Rückschritt hinnehmen“, drohte Gleichstellungsministerin Irene Montero ihren Koalitionspartnern von der sozialistischen PSOE-Partei. Zum zweiten Mal stellt der Gesetzentwurf die linke Minderheitsregierung vor eine Zerreißprobe.

Das „Gesetz für die tatsächliche und effektive Gleichstellung von Transgender-Personen“ soll allen das Recht geben, ihr Geschlecht selbst zu bestimmen – auch Minderjährigen: Für eine Geschlechtsänderung sind nur zwei Erklärungen im Abstand von drei Monaten vor dem Standesamt nötig. Dann wird der neue Personalausweis ausgestellt. Es entfallen die medizinische Diagnose und eine Hormonbehandlung, die bisher vorgeschrieben sind.

Vor eineinhalb Jahren hatten die Podemos-Partei der Gleichstellungsministerin und die PSOE-Partei von Ministerpräsident Pedro Sánchez im Kabinett den Entwurf gebilligt; bis zum Jahresende soll das Parlament das Gesetz verabschieden. Doch der Burgfrieden in der linken Koalition hielt nicht so lange. Auf einmal stimmten die Sozialisten im zuständigen Parlamentsausschuss dafür, die Frist für mögliche Änderungen an dem Gesetz zu verlängern – gemeinsam mit der konservativen Volkspartei PP und den Rechtspopulisten von Vox. Aus Sicht von Podemos grenzt das an Verrat: Das „Ley trans“ ist eines ihrer Paradeprojekte und wichtig für den Wahlkampf 2023.

Ein „Bündnis gegen die Auslöschung von Frauen“

Hinter dem Streit steht ein Generationskonflikt der spanischen Feministinnen. Den Älteren unter ihnen, die vom Kampf für Frauenrechte nach dem Ende der Franco-Diktatur geprägt sind, geht das Gesetz der 34 Jahre alten Gleichstellungsministerin zu weit – wie auch anderen PSOE-Mitgliedern, die sich der politischen Mitte zurechnen. „Bündnis gegen die Auslöschung von Frauen“ nennt sich eine Vereinigung, in der sich die Gegnerinnen zusammengeschlossen haben.

In der Regierung war ihre wichtigste Stimme bei der Ausarbeitung des Entwurfs die stellvertretende Ministerpräsidentin Carmen Calvo. Eine Frau zu sein sei „keine Gefühlssache“, argumentierte die heute 65 Jahre alte Juristin. Carmen Calvo wandte sich dagegen, „das Geschlecht nur durch den bloßen Willen oder einen Wunsch“ wählen zu können. Feministinnen wie sie sehen bis heute ihre Errungenschaften im Kampf um die Gleichberechtigung durch „Männer, die sich als Frauen ausweisen“, gefährdet. Das Geschlecht ist für sie eine „unveränderliche biologische Realität“.

Irene Montero steht dagegen den Emanzipationsbestrebungen der LGTBQ-Bewegung nahe, wie eine größere Zahl jüngerer PSOE-Mitglieder. Am Ende gewann Montero den Machtkampf: Pedro Sánchez überließ der Gleichstellungsministerin die Regie beim Trans-Gesetz. Im Juli 2021 entließ er Carmen Calvo, obwohl sie seine „Nummer zwei“ und eine der engsten Weggefährten war. Dennoch legte sich der Widerstand nicht. In den nächsten Tagen wollen die Sozialisten Änderungsvorschläge einbringen. Umstritten sind besonders die Regelungen für Minderjährige. Ab 16 Jahren können sie allein die nötigen Erklärungen abgeben. Im Alter von 14 bis 16 Jahren müssen die Eltern zustimmen. Zwischen 12 und 14 Jahren ist zudem eine gerichtliche Zustimmung nötig. Inzwischen wurde schon klargestellt, dass ein Geschlechtswechsel keine rückwirkenden Konsequenzen haben wird.