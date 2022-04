Juan Carlos : Dem alten König droht eine peinliche öffentliche Befragung

Vor zehn Jahren stürzte Juan Carlos die spanische Monarchie in eine tiefe Krise, die immer noch nachwirkt: Nun muss er sich womöglich in London gegen den Vorwurf der Belästigung verteidigen.

Der frühere König Juan Carlos im Jahr 2018: Vor zehn Jahren nahm er an einer Elefantenjagd in Botsuana teil, die ihm noch heute zusetzt. Bild: dpa

Es sind einsame Ostern. Früher ging die ganze spanische Königsfamilie in Palma zur Ostermesse. Jetzt war nur die emeritierte Königin Sofía auf Mallorca. Juan Carlos wagt es weiterhin nicht, aus seinem selbstgewählten Exil in Abu Dhabi in seine Heimat zurückzukehren, während König Felipe, Letizia und die beiden Töchter in der Nähe von Madrid am Samstag ein Aufnahmelager für ukrainische Flüchtlinge besuchten, statt Osterferien auf den Balearen zu machen.

In die spanische Semana Santa fiel der Jahrestag, an dem die schwerste Krise der spanischen Monarchie begann und von der sie sich nur langsam erholte: Im April vor zehn Jahren hatte sich Juan Carlos bei der Elefantenjagd in Afrika nicht nur die Hüfte gebrochen, sondern es wurde auch sein Verhältnis mit Corinna zu Sayn-Wittgenstein-Sayn bekannt. Später schenkte er der deutschen Geschäftsfrau 65 Millionen Euro.

Trotz seines Thronverzichts, des Rückzugs aus der Öffentlichkeit und seines Umzugs an den Golf haben viele Spanier Juan Carlos nicht verziehen. Gut zwei Drittel finden es falsch, dass die spanische Staatsanwaltschaft nach drei Jahren alle Ermittlungen gegen den König eingestellt hat.

„Generationsbruch“ mit der Monarchie

Aus einer am 12. April veröffentlichten Umfrage der Zeitung „Periódico de España“ geht hervor, dass vor allem die Jüngeren dagegen sind, dass ihr früherer König nicht wegen privater finanzieller Unregelmäßigkeiten nicht wie ein normaler Bürger vor Gericht kommt, sondern von seiner Immunität profitiert, die er als Staatschef genoss. Ein Teil der Vergehen war zudem verjährt, andere Unregelmäßigkeiten hatte er in letzter Minute durch eine Steuernachzahlung in Ordnung gebracht.

Unter den jüngeren Spaniern gebe es einen „Generationsbruch“ mit der Monarchie, die wegen der Korruptionsvorwürfe gegen Juan Carlos „ernsthaft delegitimiert“ sei, sagt Isa Serra, Fraktionsvorsitzende der Podemos-Partei, die der regierenden Linkskoalition angehört.

Für sie ändere auch Juan Carlos’ Beitrag zum friedlichen Übergang von der Diktatur zur Demokratie nichts: „Die Jungen kaufen das Narrativ der Transición nicht mehr“, sagt Isa Serra. Die Jugendorganisation der Sozialistischen Partei von Ministerpräsident Pedro Sánchez fordert ein Referendum über die Abschaffung der Monarchie, „durch Skandale erschöpft und für das Land nicht mehr nützlich“ sei. Mittelfristig müsse Spanien eine Republik werden.

Ministerpräsident Sánchez geht nicht so weit, hat aber eine deutliche Forderung an den emeritierten Monarchen. „Juan Carlos schuldet den Spaniern auf alle Fälle eine Erklärung“, verlangt Sánchez.

Das unangemessene Verhalten des emeritierten Königs sei eine „verheerende Nachricht für die spanische Demokratie, da er sich seinen Steuerpflichten entzieht und vorsätzlich die für alle Gesetze umgeht, die für alle anderen gelten“, kritisierte im März auch die Zeitung „El País“.

Um seinem Sohn Felipe nicht zu schaden, hatte Juan Carlos im März angekündigt, dass er nicht wieder in Spanien leben werde, sondern seine Heimat nur noch ab und zu besuchen wolle. In einem Brief an Felipe bedauerte er „von ganzen Herzen“ sein Fehlverhalten in der Vergangenheit. Doch die lässt ihn nicht los.

In Straßburg und London drohen ihm neue Gerichtsverfahren. Die Linkspartei „Izquierda Unida“ und die Kommunisten klagten vor wenigen Tagen mit Unterstützung von Sánchez’ Koalitionspartner Podemos vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte gegen die spanische Justiz wegen ihrer Weigerung die „mutmaßlich kriminellen Handlungen von Juan Carlos de Borbón“ zu untersuchen.

In London wird vor dem High Court bereits über eine Klage wegen Belästigung verhandelt. Dort hatten sich Juan Carlos’ Anwälte zuvor vergeblich auf seine Immunität als Staatsoberhaupt berufen. Corinna zu Sayn-Wittgenstein-Sayn wirft ihm vor, sie und ihre Familie seien in seinem Auftrag von Juan Carlos überwacht und bedroht worden; unter anderem sei in ihre Schweizer Wohnung eingebrochen worden. Die deutsche Geschäftsfrau, die bis 2005 mit Johann Casimir zu Sayn-Wittgenstein-Sayn verheiratet war und seitdem dessen Nachnamen trägt, klagt auf eine Entschädigung.

Juan Carlos beteuert seine Unschuld und hofft, dass ihm ein peinliche Gerichtstermin erspart bleibt. Der emeritierte Monarch könne sich nicht mehr „hinter seiner Stellung, seiner Macht oder seinen Privilegien verstecken“, heißt es in einer Erklärung der Verteidigung der Klägerin: „Die ungeheuerlichen Fakten dieses Falles werden endlich vor Gericht gebracht.“