Quarantäne-Regeln gelockert : Corona-Infizierte dürfen wieder an Spaniens Strände

In Spanien ist schon wieder fast alles wie vor Covid. Kurz vor den Osterferien ist es schwer, überhaupt noch ein Hotelzimmer zu finden. Im vergangenen Jahr retteten die inländischen Touristen die Saison, jetzt kehren immer mehr ausländische Urlauber zurück – es sind nur noch gut ein Zehntel weniger als am letzten Ostern vor der Pandemie. Bevor die Ferien begannen, wurden am ersten Aprilwochenende auf dem Flughafen von Palma de Mallorca rund 2000 Flüge mit etwa 250.000 Fluggästen abgefertigt.

In Spanien ist von den Corona-Restriktionen praktisch nur noch die Maskenpflicht übrig geblieben, die in Innenräumen, in öffentlichen Verkehrsmitteln und bei Großveranstaltungen mit stehendem Publikum gilt. Ein Grund, weshalb die spanische Regierung bei der Aufhebung der restlichen Regeln weiter geht, als die meisten anderen europäischen Staaten, ist die hohe Impfquote: Knapp 85 Prozent der Spanier haben mittlerweile den vollständigen Impfschutz, 52 Prozent der über 40-Jährigen haben einen Booster erhalten. In den meisten Fällen wird Covid nur noch wie eine Grippe oder eine Erkältung behandelt. Die Regierung sieht sich als Vorreiter und Vorbild für den Rest Europas.

Inzidenzzahlen nur noch zweimal in der Woche

Wer nach Spanien reist, sucht daher vergeblich nach der aktuellen Covid-Inzidenz. Die Behörden haben aufgehört, täglich die Neuinfektionen zu zählen und zu veröffentlichen. Ende März lag die Sieben-Tages-Inzidenz bei knapp über 200 Fällen mit weiter sinkender Tendenz. Jetzt werden nur noch zweimal in der Woche die Fallzahlen für die Risikogruppe der über Sechzigjährigen bekanntgegeben. Ein wichtiger Indikator ist jetzt die Belegung der Klinikbetten mit Corona-Patienten. Erst wenn der Anteil den Grenzwert von fünf Prozent in den regulären Stationen und zehn Prozent auf den Intensivstationen überschreitet, treten wieder strengere Maßnahmen in Kraft. Auf den Intensivstationen lagen zuletzt weniger als fünf Prozent Covid-Patienten; auch ihre Zahl ist rückläufig.

Die engmaschige Überwachung hatte auf dem Höhepunkt der jüngsten Omikron-Welle schon nicht mehr funktioniert. Vor allem hatte sie Kapazitäten des Gesundheitswesens gebunden, die zur Behandlung der Erkrankten viel dringender gebraucht wurden. An ihre Stelle soll ein auf Stichproben beruhendes Monitoring-System treten, das Spanien bei der Grippe, schon seit mehr als zwanzig Jahren erfolgreich einsetzt. Ausgewählte Gesundheitszentren, Arztpraxen und Kliniken im ganzen Land melden die entsprechenden Daten, die dann hochgerechnet werden.

Doch das neue Covid-Netzwerk steht aber noch nicht zur Verfügung. Fachleute warnen davor, dass es gefährlich sei, sich zu stark an der Zahl der Corona-Patienten in den Krankenhäusern zu orientieren. Wenn sie in den Klinken spürbar zunähmen, habe sich das Virus in der restlichen Bevölkerung schon stark ausgebreitet. Angesichts einer hohen Dunkelziffer und der Testmüdigkeit sei es noch zu früh für weitreichende Lockerungen.

Das hielt die Regierung aber nicht davon ab, als erstes EU-Mitgliedsland schon vor gut einer Woche die Isolation von Infizierten abzuschaffen, die keine oder nur leichte Symptome haben. Ihnen wird nur geraten, Masken zu tragen, ihre Kontakte zu verringern und besonders auf Angehörige von Risikogruppen Rücksicht zu nehmen. Infizierte dürfen arbeiten, einkaufen und an den Strand gehen. Wer sich gesund genug fühlt, darf seinen Arbeitsplatz aufsuchen, auch wenn Homeoffice empfohlen wird. Gleichzeitig ist vorgesehen, nicht mehr alle Verdachtsfälle zu testen. Tests sind nur noch für schwerere Fälle vorgesehen, wenn es der Arzt für nötig hält. Das gilt auch für die Risikogruppen und das Pflegepersonal. Nur Menschen, für die die Gefahr eines schweren Verlaufs besteht, sollen sich weiterhin isolieren.

Wer nach Spanien fliegt oder nach Hause zurückkehrt, wird jedoch auch künftig kontrolliert. Vor der Einreise müssen Spanien-Reisende, die auf dem Luft- oder Seeweg ankommen, das staatliche digitale Gesundheitsformular ausfüllen und den dabei generierten QR-Code vorlegen. Voraussetzung ist ein 3-G-Nachweis, der auch für die Einreise nach Deutschland vorgeschrieben bleibt. Positiv Getestete dürfen nicht fliegen.