Bundeskanzler Olaf Scholz am 19. April in Lissabon Bild: AFP

Das sperrige deutsche Wort kommt vielen Portugiesen überraschend leicht über die Lippen. Bad Münstereifel ist in Lissabon fast so bekannt wie Bonn und Berlin. Besonders in diesen Tagen ist oft die Rede von dem kleinen Kurort im Landkreis Euskirchen. Dort wurde am 19. April vor fünfzig Jahren in der Heimvolkshochschule heimlich der „Partido Socialista“ (PS), die Sozialistische Partei, gegründet. Mehr als zwei Jahrzehnte lang regierte sie nach der Nelkenrevolution schon in Portugal.

Hans-Christian Rößler Politischer Korrespondent für die Iberische Halbinsel und den Maghreb mit Sitz in Madrid. Folgen Ich folge

Ihre Geburtshelfer aus Deutschland haben die portugiesischen Sozialisten bis heute nicht vergessen. Es war die SPD und deren Friedrich-Ebert-Stiftung. Bei der großen Geburtstagsgala in der Nacht zum Donnerstag saß Bundeskanzler Olaf Scholz in Lissabon an der Seite des sozialistischen Ministerpräsidenten António Costa. Als Vertreter der SPD war der Kanzler der Ehrengast im Pavilhão Carlos Lopes, dessen Saal und Fassade die Scheinwerfer ins sozialistische Rot tauchten. Er überschüttete die PS mit Lob.