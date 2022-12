Massenhafte Infektionen : Sorge vor neuen Corona-Varianten aus China

Mit Maske in der Pekinger U-Bahn: In China breitet sich die Omikron-Variante rasant aus. Bild: Reuters

Im Zuge massenhafter Neuansteckungen mit dem Coronavirus in China wachsen weltweit die Sorgen, dass sich neue Varianten des Erregers in dem Land herausbilden könnten. Amerikas Außenminister Antony Blinken forderte Peking am Freitag auf, Informationen bereitzustellen.

Nach einem Telefonat mit dem chinesischen Außenminister Wang Yi betonte Blinken im Zusammenhang mit Chinas Umgang mit der Pandemie „die Notwendigkeit von Transparenz für die internationale Gemeinschaft“. Die Entwicklung der Pandemie in China wird im Ausland mit Sorge betrachtet, da Peking das Ausmaß und die Schwere der Infektionswelle herunterspielt. Die Regierung hat die Provinzen unterdessen angewiesen, die genetischen Untersuchungen des Virus’ zu verstärken.

Demnach soll jede Provinz drei Krankenhäuser in jeweils drei Städten benennen, die jede Woche Proben sammeln. Über die Ergebnisse der Untersuchungen soll binnen einer Woche berichtet werden. Auf diese Weise könnten „mögliche Symptome, Übertragungsfähigkeiten und Pathogenität neuer Varianten mit potenziellen biologischen Veränderungen“ beobachtet werden, sagte der Direktor des Virus-Instituts des Gesundheitsamts, Xu Wenbo, laut der staatlichen Nachrichtenagentur Xinhua.

Virologin Ciesek warnt vor Mutationen

Die Virologin Sandra Ciesek von der Universitätsklinik Frankfurt sieht die Gefahr neuer Varianten in China derzeit als erhöht an. „Je mehr Menschen sich mit dem Virus infizieren, desto eher können Mutationen entstehen. Deshalb steigt mit der gegenwärtigen Ansteckungswelle in China die Wahrscheinlichkeit, dass Corona mutiert“, sagte Ciesek der F.A.Z. Seit dem Sommer gebe es keine Daten von Gensequenzierungen des Virus aus China mehr. „Deshalb wissen wir nicht, inwiefern Corona sich dort bereits verändert haben könnte.“

Die Forderung, Flugverbindungen aus China nach Deutschland einzustellen, hält die Virologin für nicht hilfreich. Schließlich würden Reisende auch über internationale Drehkreuze nach Deutschland kommen, sagte sie. Als sich die Omikronvariante in Südafrika ausgebreitet hatte, hätten erste Reisebeschränkungen ebenfalls nicht viel ausgerichtet, so Ciesek. „Sinnvoller wäre, Reisende aus China, die in Deutschland positiv getestet werden, um eine Probe zur Sequenzierung zu bitten.“ Auf diese Weise könnte man vor Ort Informationen über mögliche Mutationen in China erlangen.

Der außenpolitische Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag, Jürgen Hardt, hatte einen Stopp von Flugverbindungen gefordert. „Erst wenn wir sicher sind, dass aus China keine neue, gefährliche Mutation droht, sollten wir die Flugverbindungen wieder aufnehmen“, sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hatte sich bei seinem jüngsten Besuch in Peking im November dafür eingesetzt, dass die Zahl der Flüge aus China nach Deutschland erhöht wird.