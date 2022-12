Thailand : Warum die Zukunft der Monarchie ungewiss ist

Für Europäer gehört Thailand gerade in den Wintermonaten zu den Traumzielen. Die Urlauber, die sich am Strand in der Sonne aalen, werden von den politischen Unsicherheiten in dem Königreich nicht viel mitbekommen. Die Thais sind geübt darin, den Tourismus von den Geschehnissen in der Hauptstadt Bangkok abzuschirmen.

Den Besuchern wird aber vielleicht auffallen, dass viele Thais in diesen Tagen in Gebete vertieft sein werden. Sie beten für das Wohlergehen der erst 44 Jahre alten Prinzessin Bajrakitiyabha, die am 14. Dezember während des Trainings mit ihren Hunden in der nordöstlichen Stadt Nakhon Ratchasima das Bewusstsein verloren hatte.