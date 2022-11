Somalische Hauptstadt : Terroranschlag auf Hotel in Mogadischu

Die somalische Al-Schabab-Miliz hat mit einem Angriff auf ein Hotel im Zentrum Mogadischus nachdrücklich ihre Gefährlichkeit in Erinnerung gerufen. Die Erstürmung des „Villa Rose“, das nicht weit vom Präsidentenpalast liegt, hatte am Sonntag begonnen und war auch am frühen Montagabend noch nicht beendet. Sicherheitskräfte lieferten sich Schusswechsel mit den Angreifern. Die Nachrichtenagentur AP berichtete unter Berufung auf Anwohner von mindestens vier Toten. Es galt aber als wahrscheinlich, dass die Zahl der Opfer deutlich höher liegen würde; offizielle Angaben dazu gab es vorerst nicht.

Zu Beginn des Angriffs am Sonntagabend waren Medienberichten zufolge Schüsse und Explosionen zu hören. Spezialeinheiten griffen ein. Zahlreiche Menschen, die sich in dem Hotel aufhielten, wurden befreit oder schafften es, durch die Fenster und über die Mauern des Gebäudes zu fliehen. Unter ihnen waren Politiker wie Umweltminister Adam Aw Hirsi. Auf Twitter schrieb er, kurz nach dem Abendgebet habe sich ein Selbstmordattentäter in die Luft gesprengt, anschließend hätten Bewaffnete das Hotel gestürmt. „Kugeln flogen in alle Richtungen“, schrieb er. Zusammen mit einem Freund und einem weiteren Minister floh er durch eine Hintertür, die sie aufbrachen.

Somalia hat den Kampf gegen Al-Schabab intensiviert

Die Al-Schabab-Miliz reklamierte den Angriff später in ihrem Radiosender für sich. Die Dschihadisten greifen immer wieder öffentliche Einrichtungen oder Hotels in Mogadischu an. Dass das „Villa Rose“ in einem der am stärksten gesicherten Viertel der somalischen Hauptstadt liegt, verleiht diesem Angriff aber besondere Brisanz und Symbolik. Vier Wochen zuvor waren bei einem doppelten Bombenanschlag in Mogadischu, den Al-Schabab für sich reklamierte, mehr als 120 Menschen getötet worden. Es handelte sich um den verheerendsten Terrorakt seit einem Bombenanschlag fünf Jahre zuvor am selben Ort.

Die dem Al-Qaida-Netzwerk angehörende Miliz kämpft seit eineinhalb Jahrzehnten für die Errichtung eines islamischen Systems in dem instabilen Land am Horn von Afrika. Sie kontrolliert große Teile des Landes. Am Freitag hatten Al-Schabab-Mitglieder eine Armeebasis in der zentralsomalischen Region Galgaduud angegriffen, einige hundert Kilometer nördlich von Mogadischu. Regierungstruppen hatten die Dschihadisten wenige Wochen zuvor aus jener Gegend vertrieben. Ebenfalls in der vergangenen Woche teilte die Regierung mit, bei einer Militäroperation in der um Mogadischu gelegenen Region Lower Shabelle seien 49 Al-Schabab-Kämpfer getötet worden.

Somalia hat den Kampf gegen Al-Schabab unter dem seit Mai amtierenden Präsidenten Hassan Sheikh Mohamud intensiviert. Die Regierung setzt dabei auf die Unterstützung der Vereinigten Staaten in Form von Luftangriffen, aber verstärkt auch auf die Zusammenarbeit mit lokalen Stammesverbänden. Mitte November verlängerte der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen das Waffenembargo, das 1992 aufgrund des Bürgerkriegs in Somalia verhängt worden war; nur leichte Lockerungen wurden beschlossen. Die somalische Regierung kritisierte die Verlängerung; der UN-Botschafter Abukar Osman sagte, die Soldaten benötigten dringend Waffen für den Kampf gegen Al-Schabab.