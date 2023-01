Islamistenmiliz in Somalia : Erfolge gegen Al-Schabab

Kämpfer von Al-Schabab haben eine Militärbasis in Somalia gestürmt, es gab zahlreiche Tote. Dennoch scheinen die Islamisten in die Defensive zu geraten.

In Somalia halten die Gefechte zwischen Ar­mee und der Al-Schabab-Miliz un­ver­min­dert an. Am Dienstag griffen Kämpfer der islamistischen Gruppe eine Militärbasis im Zentrum des ostafrikanischen Landes an. Die Attacke auf die etwa 60 Kilometer nördlich der Haupt­stadt Mogadischu gelegene Ba­sis begann mit einer Autobombe, da­nach stürmten Kämpfer das Gelände. Fünf Soldaten wurden laut offiziellen Angaben getötet, un­ter ihnen der Kommandeur; weitere wurden verletzt. Laut anderen Angaben war die Zahl der Opfer höher. Armeechef Odowaa Yusuf Rage sagte, die „mutigen somalischen Soldaten“ hätten den Angriff zurück­geschlagen. 21 Al-Schabab-Kämpfer seien getötet worden.

Christian Meier Politischer Korrespondent für den Nahen Osten und Nordostafrika. Folgen Ich folge

Al-Schabab hatte die Basis bis zum Oktober kontrolliert, sie dann aber an die somalische Armee und mit dieser verbündete Milizionäre verloren. Im Sommer hatte die Regierung unter dem neuen Präsidenten Hassan Sheikh Mohamud den Kampf gegen die dem Al-Qaida-Netzwerk angehörenden Islamisten intensiviert. Sie ar­beitet dabei unter anderem mit Stämmen zusammen. Zudem unterstützen die Vereinigten Staaten das somalische Militär wieder mit Luftangriffen.

Der Druck auf die Al-Schabab-Miliz, die Teile Zentral- und Südsomalias kontrolliert, ist seither gestiegen. Mi­nisterpräsident Hamza Abdi Barre sagte kürzlich, im vergangenen halben Jahr seien etwa 2000 Kämpfer der Miliz getötet worden. Am Montag verkündete die Regierung einen „histo­rischen Sieg“, nachdem es gelungen war, eine strategisch gelegene Stadt an der Küste zurückzugewinnen. Ha­rardhere im zentralsomalischen Bundesstaat Galmudug, lange Zeit ein Rückzugsort für Piraten, hatte seit etwa einem Jahrzehnt unter der Herrschaft von Al-Schabab gestanden. Wichtige Nachschublinien der Islamisten verliefen dort.

Mehr zum Thema 1/

Auch wenn Al-Schabab immer ­wieder tödliche Angriffe verübt, scheinen die Islamisten in die Defensive zu ge­raten. Vergangene Woche wiesen Vertreter von Al-Schabab Angaben der Regierung zurück, wonach Teile der Gruppe zum ersten Mal die Bereitschaft zu Verhandlungen signalisiert hätten.