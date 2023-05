Das Massaker von Bleiburg in Kärnten war das größte Kriegsverbrechen in Europa nach dem 8. Mai 1945. Die Opfer waren vor allem Kroaten. Doch der Umgang damit spaltet die kroatische Gesellschaft bis heute.

Bleiburg liegt im Süden des österreichischen Bundeslandes Kärnten und gehört mit weniger als 5000 Einwohnern wahrlich nicht zu den Orten, von denen man gehört haben muss. Dennoch ist der Name Bleiburg zumindest in Kroatien so geläufig, als sei die Kleinstadt nahe der Grenze zu Slowenien eine Millionenme­tropole. Nach Wien ist Bleiburg vermutlich sogar der österreichische Ort, dessen Namen kroatische Medien am häufigsten nennen – zumindest jedes Jahr im Mai. Dann jährt sich nämlich seit mehr als sieben Dekaden das größte Verbrechen der europäischen Nachkriegsgeschichte.

Oft heißt es, der Völkermord von Srebrenica, bei dem Truppen unter Befehl des serbischen Kriegsverbrechers Ratko Mladić im Juli 1995 mehr als 7000 bosnische Muslime töteten, sei das größte Massaker in Europa nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges gewesen. Das trifft zu – allerdings nur dann, wenn man das Kriegsende in Europa nicht auf den Tag der deutschen Kapitulation am 8. Mai 1945 datiert. Denn der systematische Massenmord, dessen Geschichte am 15. Mai 1945 in Bleiburg begann und der sich über mehrere Wochen hinzog, übertrifft in seinen Ausmaßen das Geschehen von Srebrenica deutlich.