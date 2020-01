Trauerfeier in Teheran : Soleimanis Tochter droht Amerika mit „schwarzem Tag“

Die Trauerfeierlichkeiten in Teheran für den getöteten iranischen General Soleimani am Montag Bild: EPA

Den Vereinigten Staaten und dem verbündeten Israel stehen nach den Worten der Tochter des getöteten iranischen Generals Qassem Soleimani ein schwarzer Tag bevor. „Verrückter Trump, denke nicht, dass mit dem Märtyrertod meines Vaters alles vorbei ist“, sagt Seinab Soleimani vor einer großen Menge bei den Trauerfeierlichkeiten für ihren Vater in der iranischen Hauptstadt Teheran.

Eine gewaltige Menschenmenge hatte sich in Teheran zu der Trauerzeremonie für Soleimani versammelt. Die in Schwarz gekleideten Menschen kamen am Montag im Umfeld der Universität von Teheran zusammen, wo später das Geistliche Oberhaupt des Iran, Ayatollah Ali Chamenei, ein Gebet für Soleimani halten sollte.

Viele Menschen hielten Porträts von Soleimani in die Höhe. Der General hatte die für Auslandseinsätze zuständigen Al-Quds-Brigaden der iranischen Revolutionsgarden befehligt hatte und besaß auch großen politischen Einfluss im Nahen Osten.

In der Menge wurden viele iranische und rote Fahnen geschwenkt – Rot gilt im Iran als die Farbe der „Märtyrer“. Die Rufe „Tod Amerika“ und „Tod Israel“ erschallten.

Die tagelangen Trauerfeierlichkeiten für Soleimani hatten am Sonntag in der südwestiranischen Stadt Ahvas begonnen. Dort waren die sterblichen Überreste Soleimanis durch die Straßen getragen worden, bevor sie weiter in die nordöstliche Stadt Maschhad und dann nach Teheran gebracht wurden.

Mehr zum Thema 1/

Chamenei hatte kurz nach der Tötung des Generals bei einem gezielten amerikanischen Drohnenangriff nahe des Flughafens von Bagdad eine dreitägige Staatstrauer ausgerufen. Er drohte den Vereinigten Staaten mit „schwerer Vergeltung“.

Bundeskanzlerin Merkel, Frankreichs Präsident Macron sowie Großbritanniens Premierminister Johnson hatten am Sonntagabend alle Seiten zu „äußerster Zurückhaltung“ aufgerufen. „Es kommt nunmehr entscheidend darauf an, zu deeskalieren“, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung, die das Bundespresseamt in Berlin am Sonntagabend veröffentlichte. „Wir appellieren an alle beteiligten Akteure, äußerste Zurückhaltung und Verantwortungsbewusstsein an den Tag zu legen. Die aktuelle Spirale der Gewalt in Irak muss beendet werden.“

Merkel, Macron und Johnson forderten die Führung in Iran auf, von sämtlichen Maßnahmen abzusehen, die nicht im Einklang mit dem Atomabkommen stünden. Zuvor hatte das iranische Staatsfernsehen unter Berufung auf Präsident Hassan Rohani gemeldet, dass das Land sich nicht länger an die in dem Abkommen enthaltenen Beschränkungen bei der Anreicherung und Lagerung von Uran gebunden fühle. Auch die Forschung und Entwicklung rund um das Nuklearprogramm werde unbegrenzt fortgesetzt.

Der amerikanische Präsident Donald Trump hat derweil dem Irak gedroht. Die Regierung in Bagdad müsse die Kosten für bestimmte von den Vereinigten Staaten im Irak gebaute Infrastruktur zurückerstatten, darunter ein moderner Luftwaffenstützpunkt, der Milliarden Dollar gekostet habe. „Wir ziehen nicht ab, es sei denn, sie erstatten uns das zurück“, sagte Trump den Angaben zufolge. Sollte es keine einvernehmliche Lösung geben, müsse zu Sanktionen gegriffen werden, sagte er demnach weiter. „Im Vergleich dazu werden die Iran-Sanktionen einigermaßen harmlos erscheinen“, drohte er den mitreisenden Journalisten zufolge. Das Parlament in Bagdad hatte am Sonntag eine Resolution beschlossen, in der der Abzug der ausländischen Truppen, die Teil der Anti-IS-Koalition sind, gefordert wird.

Die Präsidentin des Repräsentantenhauses in Washington, Nancy Pelosi, von den oppositionellen Demokraten kündigt ihrerseits eine Resolution an, mit der die militärischen Möglichkeiten von Präsident Donald Trump hinsichtlich Irans begrenzt werden sollen. Die Abstimmung in der Kongresskammer darüber solle noch in dieser Woche erfolgen.