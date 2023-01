Aktualisiert am

Wagner-Söldner in der Ukraine : Wenn Mörder ihre Chance wittern

Zentrale des Schreckens: Das „Wagner-Zentrum“ in Sankt Petersburg Bild: Reuters

Vielleicht zeigt ein Staatsfernsehauftritt Michail Popkows am besten, was die Stunde geschlagen hat. Der „Angarsker Triebtäter“ gilt Kriminalstatistikern als Russlands schlimmster Serienmörder. In und nahe der südsibirischen Stadt ermordete der frühere Polizist zwischen 1992 und 2010 mindestens 79 Frauen und einen Kollegen. Fast alle Opfer vergewaltigte er, tötete mit Drahtschlinge, Beil, Stemmeisen und Schraubenzieher.

Er habe Angarsk von Frauen mit unstetem Lebenswandel „säubern“ wollen, sagte Popkow, als man ihn fasste. Zweimal zu lebenslänglicher Haft verurteilt, gesteht er regelmäßig weitere Taten. Denn dann wird Popkow aus dem Straflager zu neuen Untersuchungen in die Gebietshauptstadt Irkutsk verlegt. Er bekommt dort leichtere Haftbedingungen – und Aufmerksamkeit.