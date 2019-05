Aktualisiert am

So reagieren die Medien auf Merkels Auftritt

Rede in Harvard

Rede in Harvard :

Rede in Harvard : So reagieren die Medien auf Merkels Auftritt

In den Vereinigten Staaten wird Angela Merkel für ihre kaum versteckte Kritik an Donald Trump gefeiert – ohne dass sie ihn dafür beim Namen nennen musste.

In einer Sache sind sich viele Zeitungen und Fernsehsender in den Vereinigten Staaten nach Angela Merkels Harvard-Rede einig: Die Kritik der Kanzlerin an Trump war kaum versteckt.

Bloomberg schrieb, Merkel habe eine „forensische Analyse von Trumps Präsidentschaft“ geliefert. Die Aufforderung der Bundeskanzlerin, „Mauern der Ignoranz und Engstirnigkeit“ einzureißen, wurde als direkte Anspielung auf Trumps Wahlkampf-Spruch „Baut die Mauer!“ verstanden.

Die Zeitung „The Boston Globe“ nannte die Rede eine „scharfe und nicht sehr versteckte Zurechtweisung“ Trumps. Von der „pointiertesten Kritik“ der Trump-Politik schrieb auch das „Wall Street Journal“. Ähnlich titelte auch die „New York Times“: „Merkel weißt Trumps Weltbild zurück“.

Dem rechtskonservativen Fernsehsender „Fox News“, von vielen als Sprachrohr des amerikanischen Präsidenten gesehen, war Merkels Rede nur eine kurze Zusammenfassung wert.

Die „Deutsche Welle“ kommentierte, Merkels Hauptthema sei gewesen, dass nichts für immer gleich bleibe. Das gelte auch für die transatlantischen Beziehungen, für die sie kein flammendes Plädoyer gehalten habe.

Auch in den deutschen Medien erhielt Merkel viel Anerkennung, einen „weltoffenen Abschiedsgruß“ nannte „Zeit Online“ ihre Rede. Ein „ungewohnt philosophischer“ Auftritt sei es gewesen, bemerkte die „Welt“.

Die „Süddeutsche Zeitung“ vermutete, dass Merkel zwar nicht bei Trump, dafür aber „bei den denkenden Kreisen des politischen Establishments in Amerikas Hauptstadt“ Eindruck hinterlassen hätte, und zwar bei Republikanern und Demokraten. Es sei auch zu kurz gegriffen, diese grundsätzliche Rede nur als Spitze gegen Trump zu verstehen.

Mehr zum Thema 1/

Die „Bild“ schrieb in Anspielung auf die Begeisterung in den Vereinigten Staaten von „Merkelmania“ – die Veranstalter in Harvard hätten Merkel wie eine Legende gefeiert, „Spiegel Online“ verglich die Reaktionen mit denen auf einen „Popstar“.

Vor ihrer Rede wurde Merkel für die Umsetzung von Mindestlohn, Ehe für alle und Atomausstieg gewürdigt. Auf Twitter wurde von vielen kritisch darauf hingewiesen, dass dies ursprünglich keine Ideen Merkels gewesen seien. Merkel wurde auch vorgeworfen, zwar das Abreißen von Mauern zu fordern, mit ihrer Flüchtlingspolitik aber selbst Mauern aufgebaut zu haben.

Von amerikanischen Politikern wurden bisher kaum Reaktionen öffentlich. Das Spitzenpersonal der Demokraten äußerte sich nicht zur Rede und auch der sonst so mitteilungsfreudige Donald Trump hielt sich zurück.