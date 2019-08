FAZ Plus Artikel Machtdemonstration in Israel :

FAZ Plus Artikel Machtdemonstration in Israel : „Ihr seid keine Juden! Haut ab!“

Die Sarei-Jaffa-Kreuzung ist einer der wichtigsten Eingänge nach Jerusalem. Sie liegt am Busbahnhof und an der neuen Eisenbahn, die Tram überquert sie Richtung Altstadt. Doch heute sammeln sich am Straßenrand junge Männer in schwarzen Anzügen mit weißem Hemd, sie tragen schwarze Hüte mit runder Krempe. Es ist die Kluft der Auerbachgruppe, die zu den gottesfürchtigsten Ultraorthodoxen gehört.

Immer mehr strömen herbei, die Aufregung wächst. Mit bebender Stimme sprechen sie ein Gebet zum Gelingen ihres Vorhabens. Dann geben die vollbärtigen Anweiser ein Signal: Mit einem dem Torjubel von Fußballfans nicht unähnlichen Gebrüll laufen die Massen auf die Kreuzung, zwischen die Autos und vor die Straßenbahn. Denn gestern haben die Behörden wieder eine Person verhaftet, der sich weigerte, die Militärpapiere zu unterschreiben. Die Antwort der Ultraorthodoxen: Blockade. Binnen Minuten sind Hunderte auf der Kreuzung, ein schwarzweißes Meer junger Männer in der Nachmittagssonne.