Gegen Habermas’ Ukraine-Thesen : Deutsche Verantwortung

Jürgen Habermas, der als der größte politische Philosoph in Europa gilt, hat kürzlich einen Artikel über die größte europäische Krise unserer Zeit geschrieben, den Krieg in der Ukraine. Seine These lautet, dass die Ge­schichte den Deutschen „Besonnenheit“ anrate – was in der Praxis allerdings bedeutete, dass die Deutschen in den ersten vier Monaten des wichtigsten Konflikts in Europa seit 1945 wenig taten, aber viel redeten.

Obwohl Habermas seine Überlegungen auf geschichtliche Argumente stützt, hat er erstaunlicherweise nichts über den Zweiten Weltkrieg zu sagen. Gewöhnlich bildet der den Ausgangspunkt für Debatten über die Verantwortung Deutschlands, und das träfe eigentlich in besonderem Maße auf die Ukraine zu. Hitler zeichnete die Ukrainer als ein Kolonialvolk und versuchte, sie zu vertreiben, auszuhungern und zu versklaven. Er wollte die ukrainische Nahrungsmittelproduktion nutzen, um Deutschland zu einem autarken Weltreich zu machen.

Wladimir Putin greift Hitlers Themen auf, um seinen Vernichtungskrieg zu rechtfertigen: Die Ukrainer besäßen kein geschichtliches Bewusstsein, keine eigene Nationalität, keine Elite. Wie Hitler und übrigens auch Stalin versucht er, ukrainische Nahrungsmittel als Waffe einzusetzen. Die Leser des Habermas-Artikels werden jedoch nicht aufgefordert, sich zu fragen, ob sie als Deutsche eine Verantwortung gegenüber der Ukraine haben, einem Land, in dem Deutsche vor nicht so langer Zeit Millionen von Menschen ermordeten.

Die Ukrainer kämpfen um ihr nationales Überleben

Für Habermas ist Rationalität der Leitgedanke der Zivilisation, doch in seinem Text macht er keinen Versuch, die ukrainische Rationalität zu verstehen. Ich glaube, der fehlende Bezug auf den Zweiten Weltkrieg erschwert das Verständnis der ukrainischen Rationalität. Wir erfahren nicht, dass Putin die Existenz eines ukrainischen Staates oder einer ukrainischen Nation bestreitet. Die Ukrainer ziehen daraus den berechtigten Schluss, dass sie um ihr nationales Überleben kämpfen. Habermas verweist auf die missliche Lage der Ukraine in Bemerkungen über heroische und postheroische Generationen, doch diese deutsche Art der Problemerfassung lenkt von der ukrainischen Erfahrung ab.

Habermas hat recht mit der Forderung, dass die älteren und die jüngeren deutschen Generationen Anstrengungen unternehmen sollten, einander zu verstehen. Der russisch-ukrainische Krieg ist aber in einem weitaus direkteren Sinne ein Generationenkonflikt, insofern die Männer, die in der russischen Politik das Sagen haben, eine ganze Generation älter sind als die Männer und Frauen, die in der Ukraine regieren. Putin führt seinen Krieg im Namen einer mythischen Vergangenheit. Die Generation, die in der Ukraine die Macht in Händen hält, ist die erste, die ihre Prägung nach 1991 erhielt, und ihr Mut liegt in der Verteidigung des seither Aufgebauten und der Vision einer normalen europäischen Zukunft. Die Männer und Frauen, die in diesem Krieg kämpfen, verbinden das nationale Überleben mit einem normalen Leben und einer Zukunft in der Europäischen Union. Dafür riskieren und verlieren sie ihr Leben. Das kann man zweifellos als heroisch empfinden, aber vielleicht in einer Weise, die wir verstehen können und die wenig mit deutschen Debatten über Heroismus zu tun hat – ein Begriff, der im deutschen Kontext von der Sprache der Nazis kontaminiert ist.