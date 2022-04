Sloweniens Wahlsieger Golob : Quereinsteiger aus der Energiewirtschaft

Robert Golob ist ein weiterer jener slowenischen Wahlsieger, die mit ei­ner nagelneuen Partei aus dem Stand Erfolg hatten. Er ist ein Quereinsteiger, bis Ende vergangenen Jahres stand er an der Spitze des Stromerzeugers GEN-I. Ein Neuling in der Politik ist der 55 Jahre alte Energiemanager allerdings keineswegs. In­sofern unterscheidet er sich von man­chen seiner Vorgänger.

Im liberal geführten Kabinett von Janez Drnovšek sammelte Golob im Um­weltministerium bis 2002 drei Jahre Regierungserfahrung als Staatssekretär für Energie. Zuvor hatte er be­reits im slowenischen Verhandlungsteam für den EU-Beitritt seine Ex­pertise eingebracht. Politisch verankerte er sich in der linksliberalen Partei (infolge von Spaltungen mit verschiedenen Namen) der zeitweiligen Ministerpräsidentin Alenka Bratušek, teils als deren Parteivizeprä­sident.

Im Freund-Feind-Denken der Kon­­servativen um Janez Janša, den Golob nun als Regierungschef ab­löst, sind das die fortwirkenden Strukturen der einstigen kommunistischen Eliten. Allerdings hat Golob in 15 Jahren als CEO von GEN-I ausgiebig praktizierte Marktwirtschaft aufzuweisen, und zwar nach dem Urteil von Fachleuten mit Erfolg. Als er im vergangenen November mitteilte, dass er in dem teilstaatlichen Unternehmen keine Zukunft mehr habe, wurde zu verstehen gegeben, dass das auf das Betreiben der Janša-Regierung zurückzuführen sei.

Wahlsieg „in Abwesenheit“

Jedenfalls sattelte Golob umgehend, wenn auch wohl nicht ganz spontan, wieder auf die Politik um. Im Januar „übernahm“ er eine bis dato unbedeutende grüne Partei, erweiterte ihr politisches Spektrum und benannte sie in „Freiheitsbewegung“ um. Noch ehe die neue Partei förmlich gegründet war, stand sie schon an der Spitze von Umfragen.

Golob absolvierte 1989 die Lai­bacher Universität als Energieingenieur, wurde promoviert und erhielt ein Fulbright-Stipendium als Gastdozent am Georgia Institute of Technology. Geboren wurde er 1967 in Sankt Peter bei Görz (Šempeter pri Gorici), knapp an der Grenze zu Italien. Sein Privatleben hat er bislang versucht von der Öffentlichkeit ab­zuschirmen. Bekannt ist, dass er Va­ter von drei Kindern ist. Mit dem Schutz seiner Familie hat Golob es begründet, dass er seine Steuererklärung im Wahlkampf nicht veröffentlichen wollte, was seine politischen Op­ponenten mit Gerüchten über ein an­geblich exzessiv hohes Salär und ein nebulöses Bankkonto in Ru­mänien zu skandalisieren versuchten – ohne Erfolg, wie nun klar ist. Zu­letzt zwang ihn eine Corona-Infektion zu häuslicher Quarantäne. So hat Golob, wie er selbst ironisch anmerkte, als wohl erster Ministerpräsident in Abwesenheit eine Wahl ge­­wonnen.