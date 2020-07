Regierungskrise in Slowenien : Gelenkt vom „tiefen Staat“?

Gerade einmal ein Vierteljahr im Amt, ist die konservativ geführte Regierung Sloweniens in eine Krise geraten. Dem Wirtschaftsminister wird Amtsmissbrauch bei der Beschaffung von medizinischem Gerät in der Corona-Krise vorgeworfen. Die Ermittlungsbehörden durchsuchten am Dienstag mehrere Objekte, daraufhin traten der Innenminister und der Polizeichef zurück. Die von Ministerpräsident Janez Janša geführte Regierung wirft den Ermittlern vor, aus politischen Motiven gegen sie zu handeln. Von einem „tiefen Staat“ ist die Rede, der noch auf Strukturen des einstigen kommunistischen Regimes zurückgehe.

Das Nationale Büro für Ermittlungen, eine auf Wirtschaftskriminalität spezialisierte Einheit, untersucht die kurzfristige Beschaffung von Beatmungsgeräten für 8,8 Millionen Euro. Durchsucht wurden elf Objekte in der Umgebung von Wirtschaftsminister Zdravko Počivalšek, der beauftragten Firma sowie einer Vermittlungsfirma, aus deren Reihen im April der Hinweis auf angeblich heftige politische Einflussnahme in die Ausschreibung gekommen war. Der Wirtschaftsminister, der während der Durchsuchungen für mehrere Stunden polizeilich festgehalten worden war, sicherte seine vollständige Kooperation zu. Ihm sei es ausschließlich darum gegangen, genug Schutzausrüstung zu beschaffen, die Slowenien während der Pandemie so dringend benötigt habe, heißt es in seiner Stellungnahme. Er wünsche nur, dass die Ermittlungen effizient, professionell und ohne offensichtliche politische Motivation geführt würden.

Polizei von einstiger Staatspartei kontrolliert?

Die Affäre geht schon seit einigen Wochen durch die Medien und bestimmt die politische Debatte. Der eigentliche Paukenschlag war der Rücktritt von Innenminister Aleš Hojs und seines Polizeichefs Anton Travner, die beide in der Beschaffungssache gar nicht beschuldigt werden. Hojs gab an, er sei am Dienstagmorgen über die begonnene Razzia informiert worden. Er halte das Vorgehen für politisch motiviert, und weil die politische Verantwortung beim Minister liege, trete er zurück. Er verband das mit schweren Vorwürfen gegen Polizei und Justiz. Zugleich wies er Vorwürfe zurück, er habe die Ermittlungen zuvor behindern oder beeinflussen wollen: Er habe sich nie eingemischt oder angeordnet, wer gegen wen ermitteln solle. Hojs war auf dem „Ticket“ der christdemokratischen SDS von Regierungschef Janša in die Regierung berufen worden; in einer früheren Amtszeit Janšas war Hojs 2012/13 Verteidigungsminister.

In Kommentaren linker und liberaler Medien wurde sein Rücktritt als Ablenkungsmanöver bezeichnet. Auch die Polizeigewerkschaft bezeichnete seine Vorwürfe als „vollkommen unbegründet“ und verlangte eine Entschuldigung. Hojs hatte sich von Beginn an mit den bestehenden Strukturen angelegt, hatte den (jetzt mit ihm zurückgetretenen) Polizeichef installiert sowie einige weitere Führungspositionen umbesetzt. Zumindest ist sein Rücktritt ein Eingeständnis, dass er sich dabei nicht durchsetzen konnte.

Hojs sagte in seiner Rücktrittserklärung, die Polizei werde de facto nicht von ihrer Führung kontrolliert, sondern von der einstigen kommunistischen Staatspartei und deren Geheimdienst UDBA. „Trotz aller Änderungen an der Spitze und trotz aller Personalwechsel, die der Polizeichef bislang vornehmen konnte, muss ich feststellen, dass die auf der UDBA fußenden Strukturen das bestimmende Segment der Polizeikräfte sind. Das geht zusammen mit einer Justiz und Staatsanwaltschaft desselben Ursprungs, der immer noch so tief im System verankert ist, dass ich die Polizei nicht effektiv entpolitisieren und ändern konnte.“ Ihr einziges Ziel sei es, die Minister und den Ministerpräsidenten zu diskreditieren und den Zusammenbruch der Rechts-Mitte-Regierung herbeizuführen, um Privilegien zu sichern, die sie unter den früheren Mitte-Links-Koalitionen gehabt hätten.

Kritiker werfen Hojs umgekehrt vor, er habe die Polizei im Sinne von Janšas SDS politisieren wollen. Hojs habe in Wahrheit der Pate „seines“ Parallelstaats sein wollen, schreibt die linke Zeitung Dnevnik. Hojs habe mit seinem Schritt Janša schützen wollen, wird der Politikberater Alem Maksuti in der Nachrichtenagentur Sta zitiert. Sein Rücktritt zeige möglicherweise an, dass die Affäre noch sehr viel weiter als nur zum Wirtschaftsminister gehe; die „Verschwörungstheorien“ über einen tiefen Staat dienten dazu, abzulenken und Institutionen anzugreifen, die vom nächsten Innenminister angegriffen werden könnten.

Bei dieser Auseinandersetzung schwingt eine frühere Rüstungsaffäre mit, bei der es um die Beschaffung von gepanzerten Fahrzeugen der finnischen Firma Patria während Janšas erster Regierungszeit in den 2000er Jahren ging. Wegen Ermittlungen gegen Janša zerbrach seine zweite Regierung 2003, er wurde angeklagt und in mehreren Instanzen zu einer Haftstrafe verurteilt. Ehe sein Fall, wie von ihm angekündigt, vor den Europäischen Menschenrechtsgerichtshof gehen konnte, kassierte das slowenische Verfassungsgericht das Urteil wegen mangelhafter Beweisführung und befangener Richter in den vorherigen Instanzen. Zu diesem Zeitpunkt hatte Janša bereits zwei Jahre in Haft verbracht. Wegen Verjährung wurde das Verfahren nicht wieder aufgenommen.