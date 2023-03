Aktualisiert am

Vor der Wahl in der Slowakei : Der Regierungschef wechselt die Partei

In der Slowakei hat Ministerpräsident Eduard Heger gut ein halbes Jahr vor der vorgezogenen Parlamentswahl die Partei gewechselt. Gemeinsam mit vier Ministern seines Kabinetts und weiteren Politikern präsentierte Heger am Dienstag die neue „Demokratische Partei“, die sich gemäßigt konservativ verortet, und wurde sogleich deren Vorsitzender.

Weil die Regierung seit dem Auseinanderbrechen der Koalition ohnehin keine Mehrheit mehr hat und unter Aufsicht von Präsidentin Zuzana Čaputová bis zur Wahl im Amt gehalten wird, dürfte das keine unmittelbaren Folgen für die Regierungspolitik haben. Mit Heger wechseln unter anderen Verteidigungsminister Jaroslav Nad’ und Außenminister Rastislav Káčer zur Demokratischen Partei, die wie Heger einen europäischen und atlantischen Kurs fahren und die Ukraine im Kampf gegen den Aggressor Russland unterstützen.

Matovič behielt die Zügel in der Hand

Die unübersehbar zersplitterte Parteienlandschaft der Slowakei ist damit um noch eine Facette reicher. Die Hoffnung der Protagonisten dürfte es sein, eine Art Mitte-rechts-Sammlungsbewegung zu bilden. Ob das gelingt, ist ungewiss. Schon in der Gründungsphase ist der frühere Ministerpräsident Mikuláš Dzurinda wieder abgesprungen, weil angeblich Zusagen nicht eingehalten worden waren. Auf der Linken gibt es ebenfalls eine Spaltung, die schon 2020 eingetreten ist. Da gibt es die nominell sozialdemokratische Smer-SD des langjährigen Ministerpräsidenten Robert Fico und die davon abgespaltene Hlas-SD von Ficos Nachfolger Peter Pellegrini. Pellegrini führt derzeit die Umfragen an.

Heger war bislang Mitglied der „Bewegung für gewöhnliche Menschen und unabhängige Persönlichkeiten“ (OL’aNO), deren Vorsitzender Igor Matovič ist, der bis vergangenen Dezember als Finanzminister amtierte. Matovič hatte 2020 mit dieser Formation die Wahl gewonnen und führte zunächst eine Vier-Parteien-Koalition an, die sich über seine Eigenmächtigkeiten bald zerstritt. Im Frühjahr 2021 überließ Matovič Heger den Posten des Regierungschefs, behielt aber als Parteichef die Zügel in der Hand.

Inzwischen ist Matovič in Umfragen am unteren Ende der Beliebtheitsskala. Dass Heger sich nun sein eigenes politisches Vehikel sucht, nahm er ungewohnt milde auf: „Edo, viel Glück und danke für unseren gemeinsamen Weg.“ Das führte zu Spekulationen, ob Matovič auch in der neuen Partei Einfluss ausübt.