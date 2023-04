Aktualisiert am

Der slowakische Verteidigungsminister bezeichnet die Kampfflugzeuge, die an die Ukraine geliefert werden, als für sein Land „unbrauchbar“. Die Ukrainer könnten die Probleme aber beheben.

An die Ukraine übergeben: Ein MiG-29-Kampfflugzeug im Februar 2008 über dem Luftwaffenstützpunkt Sliač Bild: dpa

Die Slowakei und Polen sind die ersten und bisher einzigen Länder, die der Ukraine zur Abwehr der russischen Invasion Kampfflugzeuge liefern – und teilweise schon geliefert haben. Die slowakische Luftwaffe gibt sogar alle ihre MiG-29-Kampfflugzeuge aus sowjetischer Produktion an das Nachbarland ab. Nun machen Äußerungen des slowakischen Verteidigungsministers Jaroslav Nad’ deutlich, weshalb es seinem Land nicht schwerfiel, auf sie zu verzichten.

Niklas Zimmermann Redakteur in der Politik.



„Sie waren lufttüchtig, aber das heißt nicht, dass sie auch kampffähig waren“, sagte Nad’ der Zeitung „Denník N“ über den Zustand der Flugzeuge, als sie im vergangenen August außer Dienst ge­stellt wurden. Im Durchschnitt alle 42 Minuten habe es eine Fehlermeldung gegeben. Schon vor dem Übereinkommen mit der Ukraine sei festgestellt worden, dass die Flugzeuge für die slowakischen Streitkräfte „unbrauchbar“ seien.

Vorwürfe erheben Nad’ und der stellvertretende slowakische Generalstabschef Ľubomír Svoboda gegen die russischen Mechaniker, die bis im vergangenen Jahr an der Wartung der Flugzeuge in der Slowakei beteiligt waren. „Die aufgetretenen Mängel betrafen nur die Teile, zu denen nur russische Techniker Zugang hatten. Es bestand sogar der Verdacht, dass Sabotage im Spiel war“, sagte Nad’ über eine Untersuchung, deren Ergebnis allerdings „nicht eindeutig“ ausgefallen sei. Indirekt formulierte auch Svoboda gegenüber „Denník N“ den Sabotageverdacht: „Wenn ich ein Verschwörungstheoretiker wäre, würde ich darin sogar eine Absicht sehen.“ Wer sich in dem Bereich ein wenig auskenne, könne sich ausrechnen, dass es mit solch geringer Verfügbarkeit der Flugzeuge nicht möglich sei, neue Piloten auszubilden.

Auf die Frage, ob die Ukrainer denn mit den Flugzeugen zurechtkämen, antwortete Nad’, diese hätten Piloten, Ersatzteile und eine Firma, die seit Sowjetzeiten Flugzeuge dieses Typs repariere. Schon zur Inspektion in der Slowakei hätten ukrainische Delegationsmitglieder Ersatzteile mitgebracht. „Sie können ihnen helfen, russische Raketenangriffe zu verhindern und Leben zu retten“, sagte der Minister über den Nutzen der Flugzeuge für die ukrainische Armee. Zudem war beim Beschluss der Lieferung im März bekannt geworden, dass drei der 13 Maschinen zum Ausschlachten vorgesehen sind.

Vertreter der slowakischen Opposition bezichtigen die Regierung dennoch, mit der Abgabe der Flugzeuge die Verteidigungsfähigkeit des Landes zu schwächen. Der langjährige Regierungschef Robert Fico, der Waffenlieferungen an die Ukraine ablehnt und nach der Parlamentswahl im September mit seiner Partei Smer-SD in die Regierung zurückkehren will, reichte Strafanzeige ein.