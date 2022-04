Robert Fico : Noch schützt ihn seine Immunität

Robert Fico am 16. Dezember 2021 in Bratislava beim Verlassen einer Polizeistation Bild: TASR

In der Slowakei werden der frühere Ministerpräsident Robert Fico und der frühere Innenminister Robert Kaliňák von den Ermittlungsbehörden bezichtigt, eine kriminelle Vereinigung gebildet und Steuervergehen begangen zu haben. Kaliňák wurde nach einem Bericht der Zeitung „Dennik N“ vom Mittwoch festgenommen. Fico, der als Oppositionsführer im Parlament sitzt, genießt vorerst Immunität, die aber durch Beschluss einer Mehrheit der Abgeordneten aberkannt werden könnte. Ein entsprechender Antrag wurde bereits von einigen Abgeordneten eingereicht.

Stephan Löwenstein Politischer Korrespondent mit Sitz in Wien. Folgen Ich folge

Die Vorwürfe sollen mit der sogenannten Fegefeuer-Affäre zusammenhängen: Mehrere ehemals ranghohe Polizisten und Angehörige einer Sondereinheit namens „Očistec“ (Fegefeuer) sollen während der Regierungszeit Ficos in Korruptionsfälle verwickelt gewesen sein und schweren Amtsmissbrauch betrieben haben.

Massenproteste gegen die Ermordung Kuciaks

Fico ist weiter Vorsitzender der Smer-SD, die den europäischen Sozialdemokraten angehört. Kaliňák arbeitet als Rechtsanwalt. Beide mussten in der Folge von Massenprotesten gegen die Regierung nach der Ermordung des Journalisten Jan Kuciak und seiner Verlobten Martina Kušnírová zurücktreten, die Smer-SD ging nach einer schweren Wahlniederlage 2020 in die Opposition.

Seither regiert eine heterogene Mitte-rechts-Koalition, inzwischen geführt von dem Konservativen Eduard Heger. Die Regierung hat sich erklärtermaßen dem Kampf gegen Korruption verschrieben.

Die heftigste Auseinandersetzung mit Fico fand aber Anfang dieses Jahres wegen eines anderen Themas statt. Es ging um ein Abkommen mit den Vereinigten Staaten zur Stationierung von Soldaten. Fico verbündete sich mit rechtsextremen Splitterparteien und griff die Regierungspolitiker als „Vaterlandsverräter“ an. Seit dem Überfall Russlands auf die Ukraine ist es diesbezüglich ruhiger um Fico geworden.

Die slowakische Polizei bestätigte die Anschuldigungen gegen Fico und Kaliňák sowie die Festnahme des früheren Innenministers am Mittwoch und stellte weitere Einzelheiten in Aussicht. Festgenommen worden sei in diesem Zusammenhang außerdem der Rechtsanwalt Marek Para. Zu dessen Klienten zählt unter anderen Marián Kočner, der derzeit wegen des Vorwurfs der Anstiftung zum Mord an Kuciak im Wiederholungsverfahren vor Gericht steht.