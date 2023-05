Aktualisiert am

Der slowakische Außenminister Rastislav Káčer will die Ukraine weiter mit aller Kraft unterstützen – auch, um sein eigenes Land zu verteidigen. In der Bevölkerung genießt Russland dagegen großes Ansehen.

Die Konferenz zur Lage der Union am Freitag in Florenz Bild: Thomas Gutschker

Der slowakische Außenminister Ras­tislav Káčer hofft, dass auch andere europäische Staaten bald Kampfflugzeuge an die Ukraine liefern. Die Slowakei und Polen hatten Kiew als erste Länder Kampfflugzeuge des sowjetischen Typs MiG-29 geschickt. Derzeit verhandeln die Niederlande, Dänemark und Großbritannien darüber, ob sie F-16 abgeben, ein moderneres amerikanisches Modell. Auf die Frage, ob sein Land sich als Wegbereiter dafür sehe, sagte Káčer der F.A.Z. am Freitag: „Das hoffe ich.“

Der slowakische Außenminister äußerte sich am Rande der Konferenz zur „Lage der Union“ in Florenz, die sich dem Thema Europa „in Zeiten der Unsicherheit“ widmete. Die jährlich stattfindende Veranstaltung wird organisiert vom Europäischen Hochschulinstitut in Florenz; die F.A.Z. ist als Medienpartner beteiligt. Wenige Stunden nach dem Gespräch wurde publik, dass Káčer die slowakische Präsidentin um seine Entlassung bitten wolle.

Káčer sagte, die Slowakei habe Kiew seit dem russischen Überfall mit militärischem Gerät im Wert von insgesamt „knapp unter 700 Millionen Euro“ unterstützt. Damit befindet sich das viel kleinere Land auf einem ähnlichen Niveau wie Frankreich oder Italien. Káčer ließ durchblicken, dass die Entscheidung zur Lieferung der Kampfflugzeuge nicht ganz konfliktfrei verlaufen sei. „Nicht alle unserer NATO-Partner wollten, dass wir so schnell voranpreschen“. Ähnlich sei es aber auch schon zu Beginn des Krieges gewesen, als die Slowakei der Ukraine als erstes Land in Europa sein Flugabwehrsystem S-300 geschenkt hatte. „Auch das war eine harte Entscheidung“, denn viele der anderen NATO- und EU-Staaten seien „sehr zögerlich“ gewesen.

Auch innenpolitisch ist die Waffenhilfe umstritten. „Die Mehrheit der Bevölkerung glaubt, dass wir zu viel tun“, gestand Káčer ein. Der Oppositionsführer, der frühere Ministerpräsident Robert Fico, habe schon angekündigt, dass er die Lieferungen einstellen werde, wenn er die Wahl im September gewinnt. In Umfragen liegt Fico weit vor dem amtierenden Ministerpräsidenten Eduard Heger, dessen Partei auch Káčer angehört. Man werde in dieser Frage jedoch nicht nachgeben, beteuerte der Außenminister. „Wir wollen Russland nicht als Nachbarn haben. Und ich glaube, dass Russlands Ansprüche nicht auf die Ukraine begrenzt bleiben.“

Anders als im Baltikum und in Polen ist die Bevölkerung der Slowakei gespalten, wenn es um den russischen Angriffskrieg geht. Káčer erklärte das zum einen mit einer historischen „Nostalgie“, dem Glauben, dass Russland eine Schutzmacht der slawischen Nationen in Zentraleuropa sei. Zum anderen setze Russland massive Propaganda ein, um die öffentliche Meinung zu beeinflussen. Die Slowakei bezieht weiterhin Rohöl und Kernbrennstäbe aus Russland, die Regierung bemüht sich aber, diese Abhängigkeit zu beenden. „Wenn es nur um unseren Ölbedarf ginge, dann könnten wir morgen aussteigen“, sagte Káčer. Der Großteil des Rohöls werde weiterverarbeitet und an die Ukraine geliefert.