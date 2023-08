Aktualisiert am

Wahl in der Slowakei : Die rustikalen Sozialdemokraten hoffen

Nach dem Mord am Journalisten Kuciak war die Smer des damaligen Ministerpräsidenten Fico diskreditiert. Nun scheint der Partei selbst die Festnahme eines hochrangigen Kandidaten nichts anzuhaben.

Die Handschellen klickten jüngst bei zahlreichen Führungskräften des slowakischen Sicherheitsapparats. Doch die vorübergehende Festnahme von Tibor Gašpar stach nicht nur deswegen heraus, weil dieser von 2012 bis 2018 als Polizeipräsident selbst Chef der Eliteeinheit NAKA war, die ihn in Gewahrsam nahm. Gašpar ist bei der vorgezogenen Parlamentswahl am 30. September auch ein wichtiger Kandidat der Partei Smer des früheren Ministerpräsidenten Robert Fico. Sie drängt nach dreieinhalb Jahren Unterbrechung an die Macht zurück.

Die Ermordung des Journalisten Ján Kuciak und seiner Verlobten Martina Kušnírová spülte im Frühjahr 2018 sowohl Gašpar wie auch Fico aus ihren Ämtern. Der Regierungschef musste seinem damaligen Parteikollegen Peter Pellegrini weichen. Doch auch der konnte bei der Wahl im Frühjahr 2020 das Ruder nicht mehr herumreißen. Zu schwer wogen Enthüllungen, wonach Smer-nahe Geschäftsleute den Staat und dabei vor allem Polizei und Justiz unterwanderten.