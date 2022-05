Slowakei : Fico muss nicht in Haft und spaltet die Regierung

Eine Abstimmungsniederlage im Parlament hat die konservativ-liberale Vier-Parteien-Koalition in der Slo­wakei ins Schlingern gebracht. Die Regierungspartner überziehen einander mit Vorwürfen und Beschimpfungen. Hingegen triumphiert der Führer der bis 2020 regierenden sozialdemokratischen Partei Smer-SD, der frühere Ministerpräsident Robert Fico.

Um ihn ging es in dem Votum. Die Polizei beschuldigt nämlich Fico und seinen einstigen In­nenminister Robert Kaliňák, ihre früheren Machtpositionen missbraucht zu ha­ben, um Konkurrenten ausspähen und diskreditieren zu lassen. Kaliňák, der kein Parlamentsmandat mehr hat, wurde bereits in Untersuchungshaft genommen. Auch bei Fico sieht die Polizei Verdunklungsgefahr, doch für eine Inhaftierung wäre ein Auslieferungsbeschluss des Parlaments notwendig. Der Antrag verfehlte am Mittwochabend nach mehrtägiger Debatte die erforderliche Mehrheit von 75 Stimmen um eine Stimme. Fico bezeichnet die Vorwürfe als politisch motivierte Intrige.

Neuer Streit mit liberalem Koalitionspartner

Gegen den Antrag stimmten die op­positionellen Abgeordneten unterschiedlicher Fraktionen, auch diejenigen, die sich nach einer Parteispaltung von Smer-SD abgespalten haben. Auch die Abgeordneten der in der Regierung vertretenen Partei „Wir sind Familie“ von Parlamentspräsident Boris Kollár stimmten nicht dafür, sondern enthielten sich. Dennoch hätte es für eine knappe Mehrheit gereicht, wenn zwei Abgeordnete der konservativen Regierungspartei Olano („Gewöhnliche Menschen“) für den Antrag gestimmt hätten. Nachdem sie das nicht getan haben, wurden die beiden noch am Mittwochabend aus der Olano-Fraktion ausgeschlossen. Die Partei stellt als stärkste Kraft den Ministerpräsidenten Eduard Heger. Parteichef Igor Matovič musste vergangenes Jahr wegen eines Koalitionsstreits als Regierungschef abtreten und ist nun Finanzminister.

In dem ohnehin fragilen Konstrukt sind nun Matovič und Heger beschädigt. Der für seine scharfe Zunge be­kannte Wirtschaftsminister und Chef der liberalen Partei SaS, Richard Sulik, streute sogleich Salz in die Wunde: Matovič sei „nicht nur durch seinen Lieblingskoalitionspartner („Wir sind Familie“), sondern auch durch seine ei­genen Abgeordneten besiegt worden“. Matovič hatte sich im Wahlkampf 2020 als Garant dafür dargestellt, dass mit der Korruption und den mafiösen Verfilzungen der früheren Fico-Regierungen aufgeräumt würde.

Matovič gab Sulik sogleich Kontra und stellte Mutmaßungen darüber an, dass Sulik die Regierung nun in sozialpoli­tischen Fragen erpressen wolle. Die SaS sei „eitel und bösartig“. Dennoch ist nicht mit einem Ende der Regierung zu rechnen: Keiner der Koalitionspartner hat ein Interesse an vorzeitigen Wahlen. Was Fico betrifft, hindert das gescheiterte Votum im Parlament die Behörden nicht an Ermittlungen und einer Anklage. Somit dürfte die eigentliche Entscheidung über die Anschuldigungen und damit Ficos Zukunft vor Gericht ge­fällt werden.