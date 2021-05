Eduard Heger im Gespräch : „Deutschland ist uns sehr nah“

Aktualisiert am

Der neue slowakische Ministerpräsident Eduard Heger will Sputnik V verimpfen, weil ein relevanter Teil der Bevölkerung keinen anderen Impfstoff möchte. Zugleich sieht er die Slowakei weiterhin im Kern der EU.

Herr Ministerpräsident, Sie sind vor wenigen Wochen überraschend ins Amt gekommen, weil Ihr Vorgänger Igor Matovič wegen seiner Alleingänge von einem Teil der Koalition abgelehnt wurde. Kam das auch für Sie überraschend?

Stephan Löwenstein Politischer Korrespondent mit Sitz in Wien. Folgen Ich folge

Ja, das war nicht geplant. Der Kampf gegen die Pandemie war anstrengend, ich bin voll aufgegangen in meiner Funktion als Finanzminister. Jede Regierung, die unpopuläre Entscheidungen treffen muss, verliert an Popularität. Ich habe großen Respekt vor dem Amt und hoffe, dass wir die Erwartungen erfüllen können, die bei der Wahl 2020 in uns gesetzt wurden. Wir konnten seitdem unseren Reformplan für das Land einen ersten Schritt voranbringen, dabei habe ich wertvolle Erfahrungen im Staatsdienst sammeln können.