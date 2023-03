Nach Polen hat auch die Slowakei beschlossen, Kampfflugzeuge sowjetischer Bauart an die Ukraine zu liefern. Die Regierung habe die Entscheidung getroffen, 13 MiG-29-Kampfflugzeuge sowie Kub-Raketensysteme zur Flugabwehr an die Ukraine abzugeben, sagten Ministerpräsident Eduard Heger und Verteidigungsminister Jaroslav Naď am Freitag in Pressburg (Bratislava) nach einer Kabinettsitzung.

„Wir stellen der Ukraine diese MiG zur Verfügung, um Zivilisten vor den vielen Bomben zu schützen, die auf ihre Häuser fallen und Menschen in der Ukraine töten“, sagte Heger. „Wir stehen auf der richtigen Seite der Geschichte.“

Während Polen vorerst nur vier ihrer MiG-29 abgeben möchte, kann die Slowakei ihre gesamte kleine Flotte dieser Kampfflugzeuge entbehren, weil sie diese ohnehin im vergangenen Jahr außer Dienst gestellt hat.

Wartungszustand ist fraglich

Bis die als Ersatz bestellten amerikanischen F-16 an die Slowakei geliefert werden, sollen die tschechische, polnische und ungarische Luftwaffe gemäß Abkommen mit diesen NATO-Staaten den slowakischen Luftraum überwachen.

Dementsprechend dürfte der Wartungszustand der slowakischen MiG sein, von denen überhaupt nur mehr 10 fliegen können. Die übrigen drei haben keine Triebwerke und dienen zum Ausschlachten. Naď verwies darauf, dass die Ukraine nicht nur Piloten habe, die auf den MiG-29 ausgebildet sind, sondern auch eine Reparaturfabrik dafür. Laut Medienberichten waren ukrainische Techniker bereits auf dem Militärflughafen Sliač um festzustellen, in welchem Zustand die Flugzeuge sind.

Der Sprecher des russischen Präsidenten, Dmitri Peskow, sagte im Hinblick auf die Entscheidungen der Slowakei und Polen, offenbar seien „diese Länder damit beschäftigt, altes, unnötiges Gerät zu entsorgen.“ Peskow sagte weiter, die Ausrüstung werde ohnehin „vernichtet“ und könne deshalb keinen Einfluss auf den Ausgang des als „Spezialoperation“ bezeichneten Krieges haben.

Innenpolitisch ist die Entscheidung umstritten

Die Lieferung von Flugzeugen, Ersatzteilen sowie 200 Flugabwehrraketen an die Ukraine soll auf der Grundlage eines zwischenstaatlichen Abkommens beruhen. Mit dieser Konstruktion möchte die Regierung in Pressburg das rechtliche Problem lösen, dass sie nach einem erfolgreichen Misstrauensvotum durch das Parlament im vergangenen Dezember eigentlich keine Entscheidungen von grundsätzlicher Bedeutung mehr treffen darf.

Für zwischenstaatliche Abkommen ist die Regierung aber laut Verfassung weiterhin zuständig, wie Heger angab. Er versicherte, das Kabinett habe völlig in Einklang mit der slowakischen Verfassung entschieden, Staatspräsidentin Zuzana Čaputová sei über alles unterrichtet. Laut Naď erhält die Slowakei als Entschädigung 200 Millionen Euro durch nicht näher bezeichnete Ausrüstung aus den Vereinigten Staaten sowie aus der europäischen Friedensfazilität.

Innenpolitisch ist die Entscheidung umstritten. Die sozialdemokratische Oppositionsparteien des ehemaligen Ministerpräsidenten Robert Fico, die ein halbes Jahr vor den vorgezogenen Wahlen in Umfragen führt, ist scharf dagegen. Eine Umfrage des Instituts Ipsos, die von der liberalen Zeitung Denník N in Auftrag gegeben wurde, ergab, dass nur 26 Prozent der slowakischen Bürger die Abgabe von MiG an die Ukraine befürworten, bis zu 60 Prozent sind dagegen.

Der Generalstabschef der slowakischen Armee, Daniel Zmeko, verwies darauf, dass die Ukraine die Kampfjets einsetzen werde, um die Luftverteidigung des Staates und das Abfangen von Marschflugkörpern zu gewährleisten. Vergangenes Jahr hat die Slowakei der Ukraine bereits militärische Ausrüstung bis hin zu Artillerie sowie Munition zur Verfügung gestellt.