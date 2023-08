Aktualisiert am

Wahlkampf in der Slowakei

Wahlkampf in der Slowakei :

Wahlkampf in der Slowakei : Streit über Beschaffung amerikanischer Hubschrauber

Die USA machen den Verbündeten in Ostmitteleuropa verlockende Rüstungsangebote. Eine Hubschrauberbeschaffung wurde nun zum Thema im slowakischen Wahlkampf.

Ein Kampfhubschrauber des Typs Bell AH-1Z-Viper, hier zu sehen während der International Defence Industry Exhibition im September 2022 in Kielce, Polen. Bild: Reuters

Bei der Parlamentswahl in der Slowakei Ende September wird es auch um die künftige rüstungspolitische Ausrichtung des NATO-Landes gehen. Ein Beispiel dafür ist die derzeit noch geplante Neubeschaffung von Viper-Kampfhubschraubern des amerikanischen Herstellers Bell. Die übergangsweise eingesetzte Beamten­regierung unter dem Ökonomen Ľudovít Ódor will das Projekt möglichst bis zur Entscheidungsreife voranbringen. Laut Medienberichten wird dieser Tage ein amerikanisches Angebot erwartet.

Stephan Löwenstein Politischer Korrespondent mit Sitz in Wien. Folgen Ich folge

Da sie aber ohne Mehrheit und Vertrauen des Parlaments amtiert, nur gestützt auf Präsidentin Zuzana Čaputová, wird sie das Rüstungsgeschäft nicht abschließen können. Der in den Umfragen führende Oppositionspolitiker Robert Fico hat angekündigt, dass er sich an Vereinbarungen dieser Regierung nicht gebunden fühle und das Viper-Projekt ablehne.

In Rede steht eine Beschaffung von 12 Exemplaren des Kampfhubschraubers. Verteidigungsminister Martin Sklenár nannte im Juli einen Paketpreis von 340 Millionen Dollar für Beschaffung, Ausrüstung, Munition, Ausbildung und anfängliche logistische Unterstützung. Das läge nach seinen Angaben weit unter dem Marktpreis von mehr als einer Milliarde Dollar. Der Rabatt dürfte damit zu tun haben, dass die Slowakei dieses Jahr rund ein Dutzend MiG-29-Kampfflugzeuge an die Ukraine abgegeben hat. Das war der gesamte slowakische Bestand an Kampfflugzeugen, die allerdings bereits außer Dienst gestellt und auch nicht mehr allesamt flugfähig waren.

Keine Abhängigkeit von „riskanten Quellen aus dem Osten“

Oppositionsführer Fico sagte im Wahlkampf zuletzt, er sehe keinen Bedarf für die Hubschrauber. „Für mich ist ein Krankenhaus in einer slowakischen Kreisstadt wichtiger als die Viper. Es ist auch nicht Aufgabe der Slowakei, die amerikanischen Lagerhäuser zu leeren.“ Im Unterschied zu den MiG handelt es sich beim Viper-Hubschrauber, der seit 2010 in den amerikanischen Streitkräften im Einsatz ist, nicht um einen aussortierten Restbestand. Fico kritisierte auch die bereits beschlossene Beschaffung von 160 leichten gepanzerten Fahrzeugen amerikanischer Herstellung. Die Kosten von 190 Millionen Dollar werden aus einem US-Zuschuss für Rüstungsbeschaffungen der Verbündeten finanziert.

Fico hat erklärt, dass sich eine von ihm geführte neue Regierung in diesem Bereich nicht an Entscheidungen des Beamtenkabinetts gebunden fühlen würde. Das bedeutet umgekehrt nicht zwangsläufig, dass er aus den Projekten tatsächlich aussteigen würde. Fico hat mit seiner linkspopulistischen Smer-Partei, die Mitglied der sozialdemokratischen Partei Europas ist, das Land bereits für zehn Jahre als Minister­präsident geführt. Seine Regierungen standen wegen Vorwürfen der Korruption und mafiöser Verfilzungen in der Kritik, weswegen er 2018 zurücktreten musste. Aber im Rahmen der EU und der NATO hat er sich nach Einschätzungen aus westlichen Ländern nicht besonders auffällig verhalten.

Mehr zum Thema 1/

In der Tschechischen Republik wird die Entwicklung im Nachbarland mit Interesse beobachtet. Die Slowakei wird in Prag als enge Verbündete betrachtet. Zudem beschaffen die tschechischen Streitkräfte amerikanische Venom-Unterstützungshubschrauber sowie auch Viper-Kampfhubschrauber. Die ersten sind bereits ausgeliefert, insgesamt sollen es von jedem Typ zehn Stück sein. Auch diese Beschaffung ist von den USA hoch subventioniert, als Ausgleich für tschechische Waffenlieferungen an die Ukraine. Unter anderem hat Prag seine Mi-24-Kampfhubschrauber sowjetischer Bauart abgegeben, die nun ersetzt werden. Dafür wurde die ursprünglich geringere Neubestellung durch die USA um acht modernisierte Helikopter kostenlos ergänzt.

Wie Verteidigungsministerin Jana Černochová bei der Übernahme einer Lieferung Mitte August sagte, gehe es bei dem Austausch nicht nur um technischen Fortschritt, sondern vor allem um die Verteidigungsfähigkeit. Man dürfe nicht länger „von riskanten Quellen aus dem Osten abhängig sein“.