Slowakischer Minister : „Es ist Sache der Ukrainer, was sie mit den Waffen tun wollen“

Der slowakische Verteidigungsminister Jaroslav Nad’ kann sich die Lieferung von Kampfflugzeugen an Kiew vorstellen. Im F.A.Z.-Interview spricht er zudem über den Panzer-Ringtausch und prorussische Kräfte in seinem Land.

Landen sie in der Ukraine? MiG-29-Kampfflugzeuge 2019 auf dem Militärflugplatz Sliač in der Slowakei Bild: Mauritius

Herr Minister, Sie erklärten es jüngst für „höchst wahrscheinlich“, dass zehn MiG-29-Kampfflugzeuge der slowakischen Luftwaffe, die Ende August ausrangiert werden, an die Ukraine gehen. Wird die Slowakei bald das erste Land sein, das Kampfflugzeuge liefert?

Wir übergeben den Schutz unseres Luftraums am 1. September an Polen und die Tschechische Republik. Von diesem Zeitpunkt an werden wir die Zukunft der Flugzeuge diskutieren – inklusive einer möglichen Lieferung an die Ukraine. Die zehn MiG-29, die wir außer Dienst setzen, haben einen Wert von rund 300 Millionen Euro, und wir werden versuchen, sie zu verkaufen. Die Option, die Flugzeuge im September der Ukraine zu schenken, liegt gegenwärtig nicht auf dem Tisch. Wir wollen mit unseren Verbündeten eine Lösung finden.