Bluttat in Bratislava : Attentäter hatte slowakischen Regierungschef im Visier

Der slowakische Ministerpräsident Heger hält bei der Trauerfeier für die Todesopfer in Bratislava eine Regenbogenflagge in der Hand. Bild: EPA

Der Mann, der vergangene Woche vor einer Schwulenbar in der slowakischen Hauptstadt Pressburg (Bratislava) zwei Männer getötet hat, hatte nach Erkenntnissen der Polizei zunächst einen Anschlag auf Ministerpräsident Eduard Heger vorgehabt. Der Täter sei zunächst in dem Haus gewesen, in dem Heger wohnt, gab die Polizei bekannt. Als sein Plan, den Regierungschef anzugreifen, gescheitert sei, habe er die Bar in der Zámocká-Straße als anderes Ziel gewählt. Von beiden Orten habe der Mann Fotos gemacht.

Stephan Löwenstein Politischer Korrespondent mit Sitz in Wien. Folgen Ich folge

Die Behörden sprechen mittlerweile von einem terroristischen Anschlag. Der 19 Jahre alte Täter hatte am Mittwochabend vergangener Woche mit Schüssen aus einer Pistole mit Laservisier zwei Männer getötet und eine Frau verletzt. Sie hielten sich in der Nähe des Lokals auf, das bekanntermaßen von Angehörigen der sogenannten LGBTI-Gemeinschaft frequentiert wird.

Nach der Tat ging er zunächst in sein Elternhaus, wo er die Waffen wechselte. Er hinterließ auch ein Manifest, in dem er die rassistischen Attentäter und Massenmörder in Norwegen und Neuseeland als Vorbilder darstellte und weitere Morde androhte. Warum die Eltern nach seiner Rückkehr nicht die Polizei verständigten oder anderweitig Alarm schlugen, wird noch untersucht. Anschließend tötete er sich anderswo in Pressburg selbst.

Keine Mehrheit für eingetragene Lebenspartnerschaft

Ministerpräsident Heger bezeichnete das Attentat als „Angriff auf eine freie, demokratische Gesellschaft, die die Vielfalt achtet“. Er erinnerte daran, dass das Ziel des Schützen nicht nur Mitglieder der LGBTI-Gemeinschaft gewesen seien, sondern auch Mitglieder der jüdischen Gemeinschaft, Journalisten und Politiker. Offenbar hat die Polizei konkrete Namenslisten gefunden, die der Mann angelegt hatte; die Namen wurden nicht veröffentlicht. Heger sagte, der Täter habe das Ziel gehabt, die Demokratie zu untergraben und den Staat zu destabilisieren. Tausende gedachten der Opfer auf einer Gedenkveranstaltung.

Unabhängig von der Bluttat wurde diese Woche ein Gesetzentwurf für eine eingetragene Partnerschaft im Parlament behandelt, aber mit großer Mehrheit in erster Lesung zurückgewiesen. Dagegen stimmten die Abgeordneten der konservativen Minderheitskoalition, aber auch rechte und linke Oppositionsabgeordnete. Der Entwurf sah vor, dass Partner unabhängig von ihrem Geschlecht bei einem Notar eine solche Gemeinschaft eingehen könnten, die ihnen beispielsweise die Möglichkeit einer Gütergemeinschaft, bevorzugte Erbrechte und Hinterbliebenenrenten sowie Besuchsrechte im Krankenhaus geben würden.

Eingebracht hatte ihn schon im Sommer die liberale Oppositionspartei SaS. Sie war Mitglied der Koalition, ist aber im Streit mit dem Vorsitzenden der Regierungspartei OĽaNO, Finanzminister Igor Matovič, ausgeschieden. Matovič äußerte sich nach der Bluttat in der Zámocká-Straße anders als sein Parteifreund Heger, er stellte auf Facebook demonstrativ klar: „Ich bin hetero“.

Innerhalb der Koalition hatten sich einige Abgeordnete dafür ausgesprochen, dem Vorstoß zuzustimmen. Doch verständigte man sich darauf, einen eigenen Entwurf vorzulegen, der dem Regierungsprogramm entspreche. Dort heißt es lediglich, dass „die Regierung die Eigentumsrechtsgesetzgebung für Personen, die im selben Haushalt leben, verbessern wird“.

Liberale über Parlamentsentscheidung enttäuscht

Die SaS-Abgeordnete Jana Bittó Cigániková sagte nach der Parlamentsentscheidung, ihr Vorschlag hätte niemandem geschadet und nur geholfen. „Wir sind sehr überrascht, dass Politiker und ein Teil der Gesellschaft auch nach dem Mord an zwei jungen Menschen nicht über ihren Schatten springen können. Es tut uns leid, dass wir eine solche Zusammensetzung des Parlaments haben.“ Allerdings hatte das Parlament zuvor mit sehr großer Mehrheit einschließlich der Regierungsfraktionen eine Entschließung angenommen, in der die Bluttat als Terroranschlag verurteilt wurde. Darin wird konstatiert, dass Minderheiten „ein bereichernder Teil unserer Gesellschaft“ seien.

Die slowakische Präsidentin Zuzana Čaputová hat unterdessen im Europaparlament vor einem Verlust der Demokratie gewarnt. Sie verwies in einer auf Englisch gehaltenen Rede auf Russlands Krieg gegen die Ukraine und die damit verbundene Energiekrise sowie Hassreden im Internet. Auf slowakisch – und somit speziell ans heimische Publikum gerichtet – nahm sie aber auch Bezug auf den Anschlag.

„Wenn wir nicht anfangen, die Demokratie zu schützen, wird sie verschwinden“, sagte sie und fügte hinzu, dass „der jüngste homophobe Mord an Juraj und Matúš in den Straßen von Bratislava uns auf schmerzliche Weise an diese einfache Wahrheit erinnert hat.“ Jedes Land in der EU müsse eine liberale Demokratie bleiben, sagte Čaputová. „Es reicht nicht aus, nur die Mitgliedschaft in diesem Klub zu erlangen, die Mitgliedschaft muss durch ein klares Verständnis und die Achtung der gemeinsamen Werte ständig aktualisiert werden.“