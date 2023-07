Aktualisiert am

Der „Krieg der Ermittler“ in der Slowakei

In der Slowakei wird noch mit dem Erbe Robert Ficos gerungen, da steht der frühere Regierungschef wieder vor der Tür. Der Rücktritt des Innenministers der Übergangsregierung ist nur die Spitze eines Eisbergs.

Die Regierungskrise in der Slowakei ist während dieser Legislaturperiode, die am 30. September vorzeitig zu Ende geht, derart notorisch, dass der jüngste Ausschlag kaum mehr Aufmerksamkeit zu erregen vermochte. Vorige Woche musste der erst zwei Monate zuvor vereidigte Innenminister Ivan Šimko sein Amt zur Verfügung stellen.

Stephan Löwenstein Politischer Korrespondent mit Sitz in Wien.

Die Affäre, so undurchsichtig sie ist, lenkt den Blick darauf, dass es bei den Wahlen nicht nur um die Ausrichtung der Slowakei in Bezug auf die militärische Unterstützung der Ukraine gegen den russischen Eroberungskrieg geht. Sondern auch die rechtliche und organisatorische Aufarbeitung von Korruption und Filz aus der Zeit der langjährigen Regierungszeit von Robert Fico, dessen Smer-Partei nun in allen Umfragen wieder führt. Denn die ist noch längst nicht bewältigt.