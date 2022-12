Sittenpolizei : Irans Regime ist reformunfähig

Iran will angeblich die Sittenpolizei auflösen. Ein Zugeständnis an die Demonstranten? Wohl kaum. Aber offensichtlich ist man im Regime uneins darüber, wie man mit den Demonstranten umgehen soll.

Eine Schlagzeile hat vor ein paar Tagen auf der ganzen Welt für Furore gesorgt: Iran löse die Sittenpolizei auf. Das hatte, laut der eilig verbreiteten Nachricht, der Generalstaatsanwalt in einer Pressekonferenz gesagt. Es klang groß. Die Sittenpolizei bestraft Frauen wegen verrutschter Kopftücher und demütigt sie wegen zu enger Hosen. Als sie die junge Iranerin Jina Mahsa Amini vor zwei Monaten zu Tode quälte, begannen die Menschen überall im Land zu demonstrieren und hörten nicht mehr auf.

Ist das also nun ein Zugeständnis an die Demonstranten? Manche sprechen schon von einem „Sieg der Feministinnen“, andere gar vom Anfang vom Ende der Islamischen Republik. Sie fühlen sich an den Untergang der DDR erinnert. Auch der begann schließlich mit einem dahingesagten Satz in einer Pressekonferenz.

In Iran ist hingegen niemandem zum Feiern zumute. Das Foto einer unverschleierten Verkäuferin aus Teheran macht die Runde. Dazu die Nachricht, dass sie wegen ihres Vergehens angeklagt, der Laden geschlossen worden sei. Lockerung der Kleidervorschriften? Fehlanzeige. Stattdessen großes Unverständnis über die westlichen „Fake News“. „Wollt ihr euch mit dieser Schlagzeile selbst beruhigen?“, fragt eine Iranerin.

Das Regime setzt auf Abschreckung

Tatsächlich hatte der Generalstaatsanwalt ziemlich uneindeutig gesprochen. Erst einmal hatte er klargestellt, dass die Sittenpolizei nichts mit der Justiz zu tun habe. „Dieselbe Behörde, die sie eingerichtet hat, hat sie nun aufgelöst.“ Sogleich aber folgte die Einschränkung: Die Justiz werde dennoch „das Verhalten in der Gesellschaft“ kontrollieren. Das iranische Staatsfernsehen beeilte sich, die Aussage wieder einzufangen: Die Sittenpolizei sei keineswegs aufgelöst.

Die widersprüchlichen Nachrichten zeigen, dass man im Regime uneins darüber ist, wie man mit den anhaltenden Protesten umgehen soll. Manche dringen auf Zugeständnisse, doch das ist mit dem obersten Führer Khamenei nicht zu machen. Die Sittenpolizei – die wörtlich eigentlich eher „rechtleitende Patrouille“ heißt – ist seit dem Beginn der Demonstrationen zwar wirklich kaum noch präsent, doch sicherer sind Frauen seitdem nicht. „Der Name der Behörde ändert sich vielleicht, sonst nichts“, sagt eine Iranerin. Diese Woche schlug ein Parlamentarier vor, den Kopftuchzwang künftig „weniger aufdringlich“ durchzusetzen, konkret: erst eine Verwarnung per SMS, dann Kontosperrung. Ein staatlich-digitales Kopftuch-Überwachungssystem.

Von Entspannung also keine Spur. Stattdessen setzt das Regime auf Abschreckung. Ende November wurde der 23 Jahre alte Mohsen Schekari in einem Schauprozess im Schnellver­fahren und ohne Verteidiger zum Tode verurteilt. Nun verbreitete das Regime ein dramatisch inszeniertes Video, das seine Schuld belegen soll. Mit erloschenen Augen klagt er sich selbst an. Doch nicht einmal ein unter Folter erzwungenes Geständnis ist in der Islamischen Republik ein Weg in die Freiheit, ­sondern nur die letzte öffentliche Demütigung vor der Exekution. Der junge Mann wurde am Donnerstag hingerichtet.

Die demonstrierenden Iraner würden gern Hoffnungsnachrichten lesen, doch sie glauben nicht an Zugeständnisse. Sie kennen dieses Regime jetzt seit mehr als vierzig Jahren. Sie wissen, dass es nicht zu Reformen fähig ist.