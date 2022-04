Sinneswandel bei der NATO : Jetzt bekommt Kiew doch Panzer geliefert

NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg am 5. April in Brüssel Bild: dpa

Der russische Krieg gegen die Ukraine befinde sich in einer „entscheidenden Phase“, sagte NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg am Dienstag. Die Invasionstruppen würden als nächstes versuchen, „den gesamten Donbass einzunehmen und eine Landbrücke zur besetzten Krim zu schaffen“. Es werde „einige Wochen“ dauern, bis die russischen Truppen dafür neu zusammengestellt und bewaffnet seien, dann werde es eine „große Offensive“ geben. „In diesem Zeitfenster ist es extrem wichtig, dass die NATO-Verbündeten Unterstützung leisten, damit wir in der Lage sind, die ukrainischen Streitkräfte mit Waffen und Ausrüstung zu versorgen“, sagte Stoltenberg. Darüber werden die Außenminister der Allianz zu reden haben, wenn sie sich am Mittwochabend und Donnerstag in Brüssel treffen.

Über die nun notwendige Waffenhilfe wollte sich der NATO-Generalsekretär auch auf mehrfache Nachfrage hin nicht genauer äußern. Aus operativen Gründen sei es besser, wenn die Verbündeten lieferten statt öffentlich zu diskutieren, sagte er und sprach allgemein von „Hochwert-Systemen“. Die Allianz ist bei diesem Thema in einer schwierigen Lage. Sie will sich aus dem Krieg heraushalten, ist zugleich aber die Plattform, auf der sich die Verbündeten absprechen. Mehr als Zweidrittel der Mitglieder würden inzwischen „letale Hilfe“ leisten, sagte die amerikanische NATO-Botschafterin Julianne Smith am Dienstag. Als das britische Verteidigungsministerium vorige Woche eine Art Waffenstellerkonferenz ausrichtete, beteiligten sich daran 35 Staaten. Darunter waren auch enge NATO-Partner wie Australien, die ebenfalls zum Außenministertreffen eingeladen wurden.

Andeutungen der Außenministerin

Die Briten wurden deutlicher als Stoltenberg. Die Teilnehmer hätten sich dazu verpflichtet, die Ukraine „mit leistungsfähigeren Luft- und Küstenverteidigungssystemen auszustatten, mit Artillerie und Anti-Artillerie-Fähigkeiten, gepanzerten und geschützten Fahrzeugen“, hieß es anschließend. Das geht alles über Panzer- und Flugabwehrwaffen hinaus, die in den ersten Wochen geliefert worden waren. Erstmals soll Kiew nun auch schwere Waffen bekommen und solche, die sich für Gegenangriffe einsetzen lassen. Dazu passen Andeutungen der deutschen Außenministerin. Die Bundesregierung prüfe nun eine Lieferung von Waffensystemen, „die wir bisher nicht geliefert haben“, sagte Annalena Baerbock am Montag. Geprüft werde auch, „ob technische Probleme, die bei der Lieferung und Nutzung“ deutscher Waffen aufgetreten seien, „nicht doch lösbar sind“.

Was das konkret bedeutet, behielt Baerbock für sich. Aber die Verbündeten werden sich in Brüssel danach erkundigen. „Warum liefert Ihr keine Panzer?“, wurden deutsche Diplomaten in den vergangenen Tagen öfter auf den Fluren der NATO gefragt. Sie konnten zuletzt immerhin darauf verweisen, dass die Bundesregierung es einer tschechischen Firma erlaubt hat, 56 Panzer aus DDR-Beständen an die Ukraine weiterzuverkaufen. Die waren von der Bundeswehr zuerst an Schweden abgegeben worden und dann an jene Firma gelangt; der Export musste daher vom Bundessicherheitsrat genehmigt werden. Möglicherweise könnte Deutschland auch gebrauchte Schützenpanzer des Typs Marder liefern, die beim Hersteller Rheinmetall geparkt sind; die müssten aber zunächst überholt werden.

Aus der Tschechischen Republik wurde am Dienstag berichtet, sie habe sowjetische T-72 Kampfpanzer und Schützenpanzer des Typs BVP-1 an die Ukraine geliefert. Das tschechische Fernsehen zeigte Bilder eines Zuges, der mit jeweils fünf Fahrzeugen dieser Klassen beladen war. Die tschechische Verteidigungsministerin wollte die Lieferung im Parlament nicht bestätigen, sagte jedoch, dass die Regierung alles tue, um der Ukraine mit Ausrüstung zu helfen, „sowohl leichter als auch schwerer“. Mehrere frühere Mitgliedstaaten des Warschauer Pakts haben noch Fahrzeuge aus jenen Zeiten in ihren Depots stehen. Das betrifft auch das schwere Luftverteidigungssystem S-300. Die Slowakei hatte angekündigt, ihres an Kiew zu liefern, wenn die Verbündeten dafür den Luftraum schützen. Das tut die Bundeswehr nun mit Patriots, doch ist bei der NATO zu hören, die slowakische Regierung sei noch nicht ganz zufrieden mit diesem Schutz.

Der große Vorteil sowjetischer Systeme besteht darin, dass die Ukrainer mit dieser Technik vertraut sind. Allerdings können die Verbündeten gar nicht so viel liefern, wie die Ukraine von den Russen erbeutet hat. Nach Angaben der Internetseite Oryx, die russische Verluste dokumentiert, sind den Verteidigern schon 218 Kampfpanzer und 328 Schützenpanzer in die Hände gefallen – teilweise voll funktionsfähig, teilweise reparaturbedürftig.