Umwälzung in Irland : Der rasante Aufstieg einer Randexistenz

Lange galt Sinn Fein als „politischer Arm“ der Terrororganisation IRA. Doch nun tritt die Partei in der Republik Irland als linksliberale Kraft für soziale Gerechtigkeit auf – und pflügt die seit 80 Jahren stabile Parteienlandschaft um.

Fast vier Wochen nach der Parlamentswahl in Irland sinken die Hoffnungen von Sinn Fein, eine Regierung zu bilden. Aber nur wenige zweifeln, dass der Aufstieg der Partei, die in Dublin jahrzehntelang eine Randexistenz gefristet hat, dauerhaft sein wird. Aus der Wahl am 8. Februar ist Sinn Fein mit einem Zugewinn von fast elf Prozentpunkten und 24,5 Prozent der Stimmen als Sieger hervorgegangen.

Hätte die Partei nicht zu wenige Kandidaten aufgestellt, wäre Sinn Fein nun wohl auch stärkste Fraktion. Aber auch so liegt sie nur ein Mandat hinter der konservativen Traditionspartei Fianna Fail, die 38 Sitze der 160 Sitze im irischen Parlament bekam. Sinn Fein, die ältere Wähler noch als „politischen Arm“ der Terrororganisation „Irisch Republikanische Armee“ (IRA) erlebt haben, ist in Dublin politisch salonfähig geworden.