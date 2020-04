Singapurs Corona-Detektive : Auf der Jagd nach der Infektionskette

In Detektiv-Manier suchen in Singapur „Contact Tracer“ nach den Quellen von Infektionen – und nach Personen, die sich angesteckt haben könnten. Ihnen bleiben nur Stunden, um das Leben Infizierter zu rekonstruieren.

Fußgänger mit Gesichtsmasken in einer Einkaufsstraße in Singapur. Bild: AFP

Manchmal erkennen die Contact Tracer erst im Nachhinein, welches Teil in dem Puzzle gefehlt hatte. Wie im März, als sich eine Vielzahl von Infektionen plötzlich auf eine gemeinsame Quelle zurückführen ließ. Mitte Februar hatte sich eine große Gruppe von Singapurern in einem Gemeindezentrum zum Abendessen zusammengefunden. Es war eine verspätete Feier zum chinesischen Neujahrsfest. Die Teilnehmer waren Mitglieder in einem Chor, der Lieder in dem traditionellen südchinesischen Hokkien-Dialekt singt, den viele Singapurer chinesischer Herkunft sprechen.

Wie sich herausstellte, war aus diesem Abendessen der größte Herd von Coronavirus-Erkrankungen in dem Stadtstaat hervorgegangen. Dutzende Anwesende hatten sich angesteckt und das Virus weitergetragen.