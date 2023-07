Die Kritik an dem Stadtstaat, der in den letzten Monaten bereits 15 Menschen wegen Drogendelikten hingerichtet hat, wächst. Schon in der nächsten Woche soll wieder ein Todesurteil vollstreckt werden.

Eine Reihe von Hinrichtungen in Singapur hat die Kritik von Menschenrechtlern und Aktivisten nach sich gezogen. Wie das zentrale Rauschgiftdezernat bestätigte, vollstreckten die Behörden am Freitag das Todesurteil gegen eine 45 Jahre alte Staatsbürgerin des südostasiatischen Stadtstaats.

Till Fähnders Politischer Korrespondent für Südostasien. Folgen Ich folge



Demzufolge, was bisher öffentlich ist, war es das erste Mal seit 20 Jahren, dass in Singapur wieder eine Frau hingerichtet wurde. Anti-Todesstrafe-Aktivisten sind sich aber nicht ganz sicher, ob es nicht weitere Fälle gegeben hat, die nicht bekannt wurden. Schon am Mittwoch war ein 57 Jahre alter Mann hingerichtet worden. Für den 3. August sei eine weitere Vollstreckung geplant, teilte das Transformative Justice Collective, eine Aktivistengruppe aus Singapur, am Freitag auf Twitter mit.

In allen diesen Fällen handelt es sich um Vollstreckungen von Todesurteilen aufgrund von Drogendelikten. In dem Stadtstaat, der für seine strenge Gesetzgebung bekannt ist, wird bei einem Besitz ab 15 Gramm reinem Heroin, dem sogenannten Diamorphin, bei nachgewiesener Schuld automatisch die Todesstrafe verhängt.

So waren bei der am Freitag gehängten Frau, die im Jahr 2018 verurteilt worden war, Drogen mit einem Anteil von 31 Gramm dieser Substanz gefunden worden. Sie sollen für den Weiterverkauf bestimmt gewesen sein. Diese Menge reiche aus, um die Sucht von etwa 370 Drogenabhängigen eine Woche lang zu stillen, teilte das Rauschgiftdezernat am Freitag mit. Der am Mittwoch gehängte 57 Jahre alte Singapurer soll etwa 50 Gramm Diamorphin besessen haben. Eine vergleichbare Menge war bei dem Mann gefunden worden, der in der nächsten Woche gehängt werden soll.

Den Aktivisten zufolge hat Singapur seit dem 30. März 2022 schon 15 Menschen aufgrund von Drogendelikten hingerichtet, in etwa eine Person pro Monat. Der britische Milliardär Richard Branson, der weltweit für die Abschaffung der Todesstrafe eintritt, rief Singapur auf, seinen „Amoklauf“ zu beenden. „Es ist beschämend, dass die Regierung Singapurs weiterhin Menschen wegen gewaltloser Drogendelikte erhängen lässt und sich damit Ländern wie Nordkorea und dem Iran anschließt“, schrieb er auf Twitter.

Phil Robertson von Human Rights Watch sagte, die Hinrichtung der Frau zeige, dass niemand vor Singapurs „galoppierenden“ Bemühungen, seine Härte gegen Drogenkriminalität unter Beweis zu stellen, sicher sei. „Seit der Aufhebung der Covid-Restriktionen haben die Regierung und die Gerichte wie eine sich immer schneller drehende Maschine versucht, verlorene Zeit wieder aufzuholen“, sagte der Vize-Asiendirektor der Menschenrechtsorganisation. Das Ziel sei es offenbar, im Todestrakt der Gefängnisse so schnell wie möglich Platz zu schaffen.

Die Gegner berufen sich darauf, dass sich eine abschreckende Wirkung der Todesstrafe wissenschaftlich nicht nachweisen ließe. Singapurs politische Führung begründet ihr Festhalten daran aber mit dem Wunsch der Bevölkerung, die sich in Umfragen weiter für die Anwendung der Todesstrafe ausspreche. Seit ihrer Einführung sei die Zahl der Schwerverbrechen deutlich gesunken, und die Menge der geschmuggelten Drogen habe sich verringert.

Mehr zum Thema 1/

Allerdings haben sich auch in Singapur in den vergangenen Tagen Menschen gegen die Hinrichtung ausgesprochen. Der Milliardär Branson warnte dagegen, zahlreiche Hinrichtungen ramponierten auf Dauer den Ruf des Stadtstaats.