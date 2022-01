Aktualisiert am

Präsidentenwahl in Italien : Silvio Berlusconi will nach ganz oben

Wegen der schwierigen Mehrheitsverhältnisse im Parlament hat das Staatsoberhaupt in Italien großen Einfluss auf die Regierungsbildung. In der Wahlversammlung hat kein Lager eine eigene Mehrheit.

Silvio Berlusconi wirbt um Stimmen für eine Mehrheit in der Wahlversammlung – hier eine Aufnahme von 23. Dezember Bild: dpa

Am Freitag hat Silvio Berlusconi seine Truppen gesammelt. Der Aufmarsch fand statt in der Villa Grande, wie Berlusconis neue Residenz im Südosten Roms treffend heißt. Sollte die „Operation Eichhörnchen“ glücken, dann wird der vierfache Regierungschef bald zum Staatschef gewählt. Nach dem Eichhörnchen ist das Vorhaben benannt, weil es für Berlusconi und sein zur Villa Grande gerufenes Bündnis rechter Parteien darum geht, auch in der politischen Mitte und sogar bei den Linkspopulisten Stimmen einzusammeln.

Matthias Rüb Politischer Korrespondent für Italien, den Vatikan, Albanien und Malta mit Sitz in Rom. Folgen Ich folge

Gewählt wird der Präsident in Italien nicht vom Volk, sondern von einer parlamentarischen Versammlung. Die tritt alle sieben Jahre allein zum Zweck der Wahl eines neuen Staatsoberhauptes zusammen. Zu den 1009 „grandi elettori“ gehören die 315 gewählten Senatsmitglieder sowie die sechs auf Lebenszeit ernannten Senatoren, die 630 Abgeordneten der größeren Parlamentskammer und 58 Delegierte der 20 Regionalparlamente. Ihre Stimme geben die Wahlleute, die einzeln und in alphabetischer Reihe aufgerufen werden, geheim ab: Sie schreiben den Namen ihres Kandidaten auf einen weißen Wahlzettel, falten diesen zusammen und werfen ihn in eine Urne.