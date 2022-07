Wahlen in Italien : Gelingt Berlusconi ein politisches Comeback?

In Italien wittert nach dem Rücktritt von Ministerpräsident Mario Draghi auch ein politisches Urgestein Morgenluft, das sich in den vergangenen Jahren notgedrungen mit der Rolle eines Strippenziehers im Hinterzimmer begnügen musste – mal weniger, mal mehr erfolgreich: Silvio Berlusconi. Mit seiner Kandidatur für das Präsidentenamt war Berlusconi, der am 29. September 86 Jahre alt wird, im Januar zuletzt gescheitert. Nach diversen Mittag- und Abendessen mit Parteiführern musste er feststellen, dass er in den beiden Kammern des Parlaments nicht genügend Unterstützung bekommen würde. Daraufhin zog er seine Kandidatur zurück. Gewählt wurde Ende Januar dann Amtsinhaber Sergio Mattarella für eine zweite Amtszeit.

Damals schien es so, als würde ihm sein neues römisches Domizil, die „Villa Grande“, in der er die Gespräche führte, kein Glück bringen. Für die Villa an der Via Appia Antica im Südosten Roms soll Berlusconi 2001 knapp 3,4 Millionen Euro bezahlt haben. Bei einem geschätzten Vermögen von sieben Milliarden Euro konnte er sich die Liegenschaft gut leisten. Eingezogen ist er dort aber erst vor zwei Jahren.