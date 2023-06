Mitte 2014 vereinbarten Silvio Berlusconi und der amerikanische Journalist Alan Friedman ein Buchprojekt. Berlusconi versprach, er werde Friedman seine Geschichte erzählen, und dieser könne hernach schreiben, was er wolle. Heraus kam nach mehr als hundert Stunden Gespräch eine bemerkenswerte Biographie über den Menschen, Macher und Machthaber Silvio Berlusconi, die später in 19 Sprachen übersetzt wurde.

Nach der Veröffentlichung von „My Way: Berlusconi in his own words“ (Auf meine Art: Berlusconi in eigenen Worten) im Oktober 2015 überwarf sich Berlusconi aber bald mit Friedmann. Der Biograph hatte zwar Respekt für sein Gegenüber gezeigt – aber zugleich kritische Distanz gewahrt.

In einer Schlüsselstelle des Buches berichtet Berlusconi von einem Besuch mit seinem Vater Luigi auf dem amerikanischen Soldatenfriedhof von Nettuno in Mittelitalien, wenige Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs. Auf dem Friedhof liegen fast 7900 amerikanische Soldaten begraben, gefallen während der Invasion der Alliierten in Italien in den Jahren 1943 und 1944, viele im Alter von kaum 25 Jahren.

Berlusconi erinnert sich: „Mein Vater zeigte auf die Gräber und sagte zu mir: ,Diese Jungs sind über den Ozean gekommen, von weit her aus einer Demokratie. Und sie haben ihr Leben für deine Freiheit geopfert. Ich will, dass du ihnen, ihrer Demokratie und ihrem Land ewige Dankbarkeit schwörst.‘ Mein Vater ließ mich auf den Gräbern dieser amerikanischen Soldaten schwören, dass ich ihr Opfer niemals vergessen werde. Und das habe ich niemals getan.“

Friedman schreibt, Berlusconi seien bei dem Bericht über den fast sieben Jahrzehnte zurückliegenden Besuch des Friedhofs südlich von Rom die Tränen in die Augen geschossen. Man kann das als rührselige Schauspieleinlage des ewigen Showman Berlusconi gegenüber seinem Biographen lesen. Oder stattdessen als echte Gefühlsregung und als Glaubensbekenntnis des Menschen Berlusconi zum ewigen Wert der Freiheit, für welche Tausende junge Männer aus fernen Ländern während des Zweiten Weltkriegs in Italien ihr Leben gegeben hatten – und die es seither gegen jede Form des Totalitarismus zu verteidigen galt.

Er war sechs Jahre alt, als Bomben auf Mailand fielen

Silvio Berlusconi, geboren am 29. September 1936 in Mailand, hat den Zweiten Weltkrieg bewusst erlebt. Als die Alliierten Mailand bombardierten, war er sechseinhalb Jahre alt. Die Einschläge in unmittelbarer Nachbarschaft hätten sich ihm ebenso bleibend ins Gedächtnis eingebrannt wie der Besuch mit dem Vater auf dem Soldatenfriedhof wenige Jahre später, berichtet Berlusconi seinem Biographen. Berlusconis Vater Luigi, als Antifaschist bekannt, hatte in die Schweiz fliehen müssen. Seine Ehefrau Rosa und die Kinder Silvio und Maria Antonietta, geboren 1943, ließ er in ein Dorf nahe dem Comer See bringen, wo es keine Bombardements gab.

Von dort pendelte Rosa Berlusconi bis Kriegsende jeden Tag nach Mailand, wo sie als Sekretärin des Pirelli-Chefs den Lebensunterhalt für sich und die Kinder verdiente. Vater Luigi stieg nach dem Krieg in der Bank Rasini, einem kleinen Mailänder Geldhaus mit dubiosen Verbindungen zur sizilianischen Mafiaorganisation Cosa Nostra, bis zum Geschäftsführer auf.