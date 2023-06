Der frühere italienische Ministerpräsident Silvio Berlusconi, hier am 26. Oktober 2022 in Rom Bild: AP

Der frühere italienische Ministerpräsident Silvio Berlusconi ist gestorben. Ein Sprecher des früheren Regierungschefs bestätigte am Montag entsprechende Medienberichte. Zuvor hatte unter anderen die Zeitung „Corriere della Sera“ über den Tod des 86 Jahre alten Politikers berichtet, der das politische und öffentliche Leben in Italien über Jahrzehnte geprägt hat.

Berlusconi, der an Leukämie litt, war am Freitag in das Mailänder Krankenhaus San Raffaele eingeliefert worden. Dort sei er im Kreis seiner Familie gestorben, berichtete die italienische Nachrichtenagentur Ansa am Montag. Am Morgen seien seine vier Kinder und sein Bruder Paolo dort eingetroffen.

Berlusconi hatte sich für eine geplante Untersuchung in das Krankenhaus begeben. Dabei ging es um Gesundheitschecks im Zusammenhang mit seiner chronischen Leukämie, wie es in einer von seinen Ärzten unterzeichneten Mitteilung hieß. Die Kontrollen seien „normale medizinische Praxis“ und kein Grund zur Besorgnis.

Salvini: Habe einen großartigen Freund verloren

Die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni, mit deren Partei die von Berlusconi gegründete Forza Italia eine Koalition bildet, hatte ihm am Freitag noch über Twitter eine Unterstützungsbotschaft zukommen lassen. Sie schrieb: „Auf geht's, Silvio.“

Am Montag bekundete Melonis Partei, die Brüder Italiens, Berlusconis Angehörigen über Twitter ihr Beileid. Man behalte den verstorbenen Politiker als „eine der wichtigsten, maßgeblichsten und beliebtesten Figuren der politischen Geschichte Italiens“ in Erinnerung. Matteo Salvini, der mit seiner Lega ebenfalls an der Regierung beteiligt ist, auf Twitter seine Trauer über den Tod seines langjährigen politischen Partners. Heute nehme das Land Abschied von einem „großen Italiener, einem der größten aller Zeiten“. Aber vor allem verliere er „einen großartigen Freund“, schrieb Salvini.

Der frühere sozialdemokratische Ministerpräsident Matteo Renzi äußerte auf Twitter, Berlusconi habe italienische Geschichte geschrieben. „Viele haben ihn geliebt, vielen haben ihn gehasst: Alle müssen anerkennen, dass sein Wirken in der Politik, aber auch in der Wirtschaft, im Sport und im Fernsehen seinesgleichen sucht.“

Anfang April war Berlusconi wegen einer Lungenentzündung in die Klinik eingeliefert worden; in diesem Zusammenhang wurde auch seine Leukämie-Erkrankung bekannt. Etwa zwei Wochen lag er damals auf der Intensivstation. Nach insgesamt 45 Tagen konnte er das Krankenhaus verlassen.

Vier Mal italienischer Ministerpräsident

Der Medienunternehmer und langjährige Eigentümer des Fußballvereins AC Mailand war 1994 in die Politik gegangen. Zuvor hatte er ein großes Fernsehimperium aufgebaut. Die Mediengruppe MFE ist inzwischen Großaktionärin bei ProSieben-Sat.1 und wird von Berlusconis Familie geführt. In den Jahren 1994 bis 2011 war der rechtspopulistische Politiker insgesamt vier Mal italienischer Ministerpräsident. Aktuell ist seine Partei an der Regierung beteiligt. Seit den Wahlen im vergangenen September war er Senator.

Mehr zum Thema 1/

Berlusconis Karriere war aber auch von einer Serie von Skandalen geprägt. Der umstrittene Politiker musste sich wegen Dutzender mutmaßlicher Wirtschafts- und Korruptionsdelikte und seiner Rolle bei den berüchtigten Bunga-Bunga-Sexpartys vor Gericht verantworten. 2013 wurde er wegen Steuerbetrugs rechtskräftig verurteilt. In den vergangenen Jahren hatte Berlusconi immer wieder mit schweren Gesundheitsproblemen zu kämpfen.