Aktualisiert am

Tote bei gewalttätigen Protesten in Sierra Leone

Westafrika : Tote bei gewalttätigen Protesten in Sierra Leone

Bei Protesten gegen die Regierung sind in Sierra Leone mindestens 14 Menschen getötet worden. Die Demonstranten waren wegen Korruption und steigender Preise auf die Straße gegangen. Der Präsident spricht von einem „Putschversuch der Terroristen“.

Freetown am Mittwoch: Demonstranten ziehen durch die Straßen der Hauptstadt Sierra Leones. Bild: via REUTERS

Bei gewaltsamen Protesten gegen die Regierung sind in Sierra Leone mindestens 14 Menschen getötet worden. Unter den Toten befänden sich zehn Zivilisten, sagte ein Mitarbeiter eines Leichenhauses in der Hauptstadt Freetown, der anonym bleiben wollte, der Deutschen Presse-Agentur am Freitag. Die Polizei sprach von vier getöteten Sicherheitskräften. Mehr als 100 Demonstranten wurden nach Angaben der Polizei festgenommen. Dutzende öffentliche Gebäude und Polizeistationen seien niedergebrannt worden.

Tausende Demonstranten waren am Mittwoch in mehreren Städten des westafrikanischen Landes aus Protest gegen steigende Lebenshaltungskosten, Korruption und Polizeigewalt auf die Straßen gegangen. Wenige Stunden später verhängte die Regierung eine landesweite Ausgangssperre. Vizepräsident Mohamed Juldeh Jalloh warf den Demonstranten vor, die Regierung von Präsident Julius Maada Bio, der sich zum Zeitpunkt der Proteste außer Landes befand, mit Gewalt stürzen zu wollen. Bio kündigte daraufhin eine „umfassende Untersuchung“ der Gewalttaten und des „Putschversuches der Terroristen“ an.

Sierra Leone zählt zu den ärmsten Ländern der Welt. Nach Angaben des Welternährungsprogramms lebt in dem Acht-Millionen-Einwohner-Land mehr als die Hälfte der Bevölkerung unter der Armutsgrenze von 1,25 US-Dollar pro Tag (umgerechnet etwa 1,22 Euro). Steigende Preise für Lebensmittel und Benzin – vor allem aufgrund der Corona-Pandemie – haben den Unmut in den vergangenen Wochen verschärft.