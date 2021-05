Sieg im Zweiten Weltkrieg : Jetzt gibt Putin auch noch den Chefhistoriker

Je länger Wladimir Putin über Russland herrscht und je blasser seine eigenen Erfolge wirken, desto mehr setzt der Präsident auf die Integrationskraft des Sieges von 1945. Gesetze gegen sogenannte Geschichtsfälscher richten sich gegen innere Widersacher. Zudem bringt Putin den Krieg als Argument gegen Russlands aktuelle äußere Gegner in Stellung.

Friedrich Schmidt Politischer Korrespondent für Russland und die GUS in Moskau. Folgen Ich folge

Dass einige von ihnen Moskaus Verbündete gegen NS-Deutschland waren, blendete er in der Ansprache zum jüngsten „Tag des Sieges“ schlicht aus. Dass auch die Alliierten am 9. Mai 1945 in Moskau gefeiert wurden, passt nicht in Putins Bild von Russland als „belagerter Festung“.