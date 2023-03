Mehrere Tage nach den Ausschreitungen von Siedlern in Huwara gleicht der Ort einer Geisterstadt. Die Bewohner sagen, die Armee habe den Angriffen am Sonntag tatenlos zugesehen.

In der Wohnung der Familie Abu Saris herrscht überall Lärm. Auf dem Herd in der offenen Küche zischt ein Dampfkochtopf – Hana bereitet Mansaf zu, einen levantinischen Lammeintopf. Um die 28 Jahre alte Palästinenserin toben ihre Kinder. Siwar, mit zweieinhalb Jahren die Jüngste, wackelt in einem gelben Hasenkostüm durch die Wohnung, sie ruft unentwegt „Piep, piep“. Ihre Geschwister, der sieben Jahre alte Jude und die neun Jahre alte Lamar, sind unterdessen aufgekratzt, weil Besuch da ist. „Kommt mit, ich muss euch was zeigen!“, ruft Lamar und läuft in ihr Zimmer.

So laut in der Wohnung, so still ist es draußen. Huwara gleicht an diesem Tag einer Geisterstadt. Der 7000-Einwohner-Ort war nach den Ausschreitungen vom Sonntag mehrere Tage weitgehend blockiert. Inzwischen kann man wieder hineinfahren. Aber nur wenige Autos sind auf der Straße. Normalerweise kommen täglich Tausende durch den Ort, der entlang der Route zwischen Jerusalem und Nablus liegt. Huwara ist ein beliebter Zwischenstopp, dort gibt es Imbisse und andere Geschäfte, etwa Autoteilehändler. Auch die Familie Abu Saris hat so ein Geschäft. Vor dem Haus sind Dutzende Autowracks zu sehen, alle ausgebrannt.Die Geschäfte an der Hauptstraße sind auf Anordnung der Armee geschlossen. Die verrammelten Eisentore erinnern an die bedrückende Szenerie im Zentrum Hebrons, wo vor zwanzig Jahren palästinensische Läden zugeschweißt wurden. Passanten gibt es nicht viele.