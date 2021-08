Sicherheitspolitik : Der Schutz Europas ist nicht genug

Die Bilder aus Afghanistan dokumentieren das Scheitern westlicher Interventionspolitik. Dabei war der Einsatz mit seinem von den Vereinigten Staaten dominierten Nation-Building in vielerlei Hinsicht ein Sonderfall. Es gibt viel mehr Krisen und Konflikte auf der Welt, wo statt der NATO vor allem Friedenseinsätze der Vereinten Nationen, kleinere Krisenmanagement-Missionen der EU, oder auch die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) intervenieren, letztere zum Beispiel mit ihrer Beobachtungsmission in der Ostukraine.

Natürlich können auch die Verantwortlichen dieser Einsätze von Afghanistan lernen. Allerdings dürfen die Einsätze durch die aktuellen Ereignisse am Hindukusch nicht mit in Frage gestellt werden.

Bis zum Fall von Kabul war die Europäische Union – zumindest verbal – auf dem Weg zu „Europäischer Autonomie“ oder mehr Souveränität in der Außen- und Sicherheitspolitik. Dieser neue Ehrgeiz, der so wenig mit den Realitäten europäischer Außen- und Sicherheitspolitik gemeinsam hat, wurde vor allem von den Diskussionen um einen „Strategischen Kompass“ für die EU entfacht – ein Kompass, mit dem die Mitgliedsstaaten sich endlich auf klare und erreichbare strategische Ziele einigen wollen, um die EU als sicherheits- und verteidigungspolitischen Akteur zu stärken. Außerdem soll der Kompass politische Orientierung für zukünftige militärische Planungsprozesse bieten.

Dass die in Afghanistan engagierten europäischen Länder in diesen Tagen ohne amerikanische Hilfe weder allein noch in einem abgestimmten EU-Ansatz in der Lage sind, ihre eigenen Bürger rechtzeitig aus Kabul zu evakuieren, zeigt schonungslos auf, wie es um die Krisenreaktionsfähigkeit der EU steht. Dabei haben die EU-Verteidigungsminister bei ihrem Treffen im Mai schon über eine zukünftige europäische schnelle Eingreiftruppe von knapp 5000 Soldaten sinniert. Eigentlich gibt so eine schnelle Eingreiftruppe seit 2007. Allerdings sind die so genannten Battlegroups bis heute nicht ein einziges Mal eingesetzt worden. Teils schaffen es die Mitgliedsstaaten nicht einmal, die für die Einsatzfähigkeit notwendigen Kontingente vorzuhalten.

Es stand also auch schon vor den Ereignissen der vergangenen Tage nicht gut um den europäischen politischen Willen für externes Krisenmanagement. Das zeigen auch die aktuellen Schwierigkeiten, 200 bis 300 Trainer für die neue, eher kleine, militärische EU-Trainingsmission in Mocambique aus den Reihen der Mitgliedstaaten zu mobilisieren. Deutschland hat eine Beteiligung daran bereits abgesagt.

In seinen Anfängen seit 2003 war das Krisenmanagement der EU noch recht vielfältig und ambitioniert. Die Europäer waren damals vom Kosovo bis zur Demokratischen Republik Kongo, von Georgien bis Somalia, mit Einsatzstärken von bis zu 3700 Soldaten engagiert. Doch die EU-Osterweiterung mit dem Vertrag von Lissabon hat das seit 2009 geändert. Vereinfacht gesagt, haben die neuen Mitgliedsstaaten aus Osteuropa andere Bedrohungswahrnehmungen und Interessen, was sich seitdem unter anderem auf die Größe und die Mandate von EU-Einsätzen ausgewirkt hat. Mit wenigen Ausnahmen liegt die Personalstärke neuer EU-Missionen seit 2010 in der Regel nur noch zwischen 20 und 100 Mann.

„Ein Europa, das schützt“

Der Wandel des europäischen Krisenmanagements verstärkte sich von 2015 an durch den dramatischen Anstieg von Fluchtbewegungen über das Mittelmeer und die Verabschiedung der Globalen Strategie der EU im Jahr 2016, welche die Zukunft europäischer Außen- und Sicherheitspolitik neu definierte. Der Schutz der EU und seiner Bürger wurde seitdem zu einem Hauptziel, leider auf Kosten des traditionellen Ansatzes der EU als einer Staatengemeinschaft, die außenpolitisch vor allem für Werte eintreten und für Sicherheit sorgen will.