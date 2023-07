Andryj Jermak ist nach Präsident Wolodymyr Selenskyj wahrscheinlich der wichtigste Politiker der Ukraine. Er leitet dessen Kanzlei, ist sein außenpolitisches Sprachrohr, und wenn Joe Bidens Sicherheitsberater Kiew anrufen will, wählt er seine Nummer. Um Jermak gibt es einen Kreis von ukrainischen und westlichen Beratern, und wenn es um die NATO geht, spielt der frühere Generalsekretär des Bündnisses, Anders Fogh Rasmussen, die Hauptrolle. Im letzten Herbst hat er zusammen mit dem Kanzleichef einen „Kiewer Sicherheitspakt“ ausgearbeitet. Der „Jermak-Rasmussen-Plan“ sieht vor, die Ukraine auf dem Weg in die NATO übergangsweise durch ein multilaterales System von Garantien verbündeter Staaten zu schützen.

Am vergangenen Wochenende, also kurz vor dem kommenden NATO-Gipfel in Vilnius am 10. Juli, haben die beiden mehreren Journalisten erläutert, wie die Ukraine sich das genau vorstellt. Jermak bestimmte dabei den Grundton: „Für die Ukraine wäre das beste Ergebnis des Gipfels von Vilnius eine klare Einladung, der NATO so schnell wie möglich in einem vereinfachten Verfahren beizutreten.“ Rasmussen fügte dann eine „gute Nachricht“ hinzu: Nach einem Besuch in Berlin am 19. Juni sei er „optimistisch“, dass zumindest die erhofften Garantien für die Übergangszeit schon „vor dem NATO-Gipfel von Vilnius“ unterzeichnet werden könnten.

Rasmussen und Jermak haben danach die Schritte erläutert, welche die Ukraine in die NATO führen sollen, wobei Rasmussen die Details erklärte und Jermak sie mit einem „ich stimme zu“ beglaubigte. Demnach sollte die NATO den Beitritt der Ukraine zunächst so erleichtern, wie sie das schon für Finnland und Schweden getan hat: Sie soll, sagte Rasmussen, „das Erfordernis eines MAP, also eines Mitgliedschafts-Aktionsplanes, aufheben“. Gemeint ist die bisherige Gewohnheit, Beitrittskandidaten ein Vorbereitungsprogramm aufzuerlegen, das Jahrzehnte dauern kann.

Der NATO-Ukraine-Rat soll Tempo machen

Außerdem möchte Kiew die bestehende NATO-Ukraine-Kommission zu einem „Rat“ aufwerten. Das wäre keine bloße Formalität, denn in einem „Rat“ könnte kein einzelnes NATO-Land mehr eine Sitzung verhindern. In der bisherigen Kommission hat Ungarn das immer wieder getan.

Der NATO-Ukraine-Rat wiederum soll dann die Bedingungen für die Aufnahme aushandeln – und er soll Rasmussen zufolge Tempo machen: „Der Termin für einen Bericht sollte der NATO-Gipfel im kommenden Jahr sein.“ Auf dieser Grundlage sollen die Verbündeten dann über den Beitritt entscheiden.

Was aber, wenn im April 2024, dem Termin des nächsten Gipfels, der Krieg noch nicht vorbei ist? – Die NATO will keine Konflikte importieren und hat deshalb bisher kein Land aufgenommen, das gerade in einen Krieg verwickelt war. Rasmussen sagte dazu: „Das ist ein extrem gefährliches Argument.“ Wenn man die NATO-Mitgliedschaft „davon abhängig macht, dass die Kämpfe aufhören, gibt man Putin einen Grund, den Krieg endlos hinauszuziehen.“ Wenn die NATO einen Zusammenstoß mit Russland vermeiden wolle, könne sie vorgehen wie schon einmal, im Jahr 1955: Damals sei der Beitrittskandidat Deutschland nur mit seinem westlichen Teil, der Bundesrepublik, integriert worden. „Das könnte man im Fall der Ukraine genauso machen.“ Man könne beschließen, dass Artikel fünf des NATO-Vertrags, die allgemeine Schutzgarantie, „nur auf die Gebiete angewendet wird, die unter der Kontrolle der Kiewer Regierung stehen“. Das könne zwar kompliziert werden, weil die Front sich ja ständig verschiebe, aber, in detaillierten Verhandlungen sei das Problem lösbar.