Der Verteidigungsminister der Vereinigten Staaten, Lloyd Austin, hat in Singapur eindringlich vor einer militärischen Auseinandersetzung um Taiwan gewarnt. „Täuschen Sie sich nicht: Ein Konflikt in der Taiwanstraße wäre verheerend“, sagte Austin in einer Rede beim Shangri-La-Sicherheitsdialog in dem südostasiatischen Stadtstaat. Zuvor hatte er noch einmal die „tiefe Verpflichtung“ der USA unterstrichen, im Einklang mit der Ein-China-Politik den Status quo zu erhalten.

„Und wir werden uns einer einseitigen Änderung dieses Status quos egal von welcher Seite kategorisch entgegenstellen“, warnte Austin. Ein Konflikt stehe weder unmittelbar bevor, noch sei er unvermeidlich, sagte Austin. Die Abschreckung sei stark, und es sei die Aufgabe der Vereinigten Staaten, dass es so bleibe. Die gesamte Welt habe ein Interesse an der Wahrung von Frieden und Stabilität in der Taiwanstraße. Die Sicherheit von Handelsrouten und globaler Versorgungswege sei davon abhängig.

China warf Austin daraufhin „falsche Anschuldigungen“ vor. In einer Reaktion auf seine Rede sagte der Sprecher des chinesischen Delegation bei der Sicherheitskonferenz in Singapur, Jing Jianfeng, am Samstag, die Indopazifik-Strategie der USA setze nur die amerikanische Vorherrschaftspolitik fort.

Die USA provozierten eine Konfrontation der Blöcke, sagte der Generalleutnant nach Angaben chinesischer Staatsmedien. Aus Eigennutz missachteten die USA den Wunsch der Staaten in der Region nach Stabilität und setzten andere Länder unter Druck. Auch weiteten die USA ihre Truppenstationierungen aus, hielten regelmäßig gezielte Manöver ab, provozierten und untergrüben Frieden und Stabilität.

Amerikanisch-chinesisches Händeschütteln

Vor Beginn des Dialogs hatte der neue chinesische Verteidigungsminister Li Shangfu erneut mit einer militärischen Reaktion gedroht, falls sich Taiwan für unabhängig erklären sollte. Angesichts der auch in Singapur zu beobachtenden Spannungen zwischen den USA und China bekommt jede noch so kleine Geste eine herausgehobene Bedeutung.

In Singapur ereignete sich eine dieser Gesten am Rand eines Abendessens, die die Teilnehmer der zum 20. Mal stattfindenden Sicherheitskonferenz Shangri-La-Dialog noch am Tag danach beschäftigte. Nach langer Funkstille hatten sich der amerikanische Verteidigungsminister, Lloyd Austin, und sein chinesisches Pendant Li Shangfu immerhin kurz die Hände geschüttelt und ein paar kurze Floskeln ausgetauscht. Die Begegnung folgte auf die Ablehnung eines offiziellen Gesprächstermins am Rand der Konferenz durch China.

Die Sicherheitspolitiker und Fachleute auf der Konferenz schienen sich mehrheitlich einig, dass die fehlende Kommunikation zwischen den Verantwortlichen für die beiden Streitkräfte die Gefahr eines Konflikts verstärkt. Lloyd Austin sprach die Gefahr direkt an: Je mehr man miteinander spreche, desto besser ließen sich die Missverständnisse und Fehlkalkulationen vermeiden, die zu Krisen und Konflikt führen könnten. Für einen verantwortungsbewussten Verteidigungspolitiker sei „jederzeit“ die richtige Zeit, um miteinander zu sprechen.

Mehr zum Thema 1/

„Ein warmer Händedruck beim Abendessen ist kein Ersatz für einen substanziellen Austausch“, so Austin weiter. Das Verhältnis zwischen den USA und China ist insbesondere seit der Reise der damaligen Sprecherin des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, nach Taiwan sowie der Affäre um einen chinesischen Spionagesatelliten angespannt.

Peking hatte laut Pentagon die Ablehnung des Treffens mit Lloyd Austin mit amerikanischen Sanktionen gegen Li begründet, die seit 2018 bestehen. Li hatte in seiner damaligen Funktion als Chef des chinesischen Beschaffungsamts mit sanktionierten Russen Geschäfte über Kampfflugzeuge und Luftabwehrsysteme abgeschlossen.

Pistorius spricht mit neuem chinesischen Verteidigungsminister

Ein erstes Gespräch mit dem chinesischen Verteidigungsminister hatte am Samstag dafür Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius, der ebenfalls für die Sicherheitskonferenz nach Singapur gereist war. Dabei seien auch kritische Punkte offen angesprochen worden, teilte das deutsche Verteidigungsministerium mit.

Trotz der öffentlichen Aufforderung zum Gespräch durch Austin erfüllten sich die Gerüchte auf den Fluren, wonach es am Samstag zu einer weiteren kurzen Begegnung zwischen den Verteidigungsministern kommen würde, zunächst nicht. Dabei war die Rede des Amerikaners als kaum provokativ bewertet worden. Sie bewegte sich aus Sicht von Beobachtern im Rahmen dessen, was zu erwarten war.

Die Rede trug den Titel: „Unsere gemeinsame Vision für den Indopazifik“. Dementsprechend stellte Austin die Kooperationen mit den diversen Partnern in der Region in den Vordergrund, die ausgebaut und intensiviert werden sollten. Unter anderem sollte es in Singapur auch erstmals zu einem gemeinsamen Treffen der Verteidigungsminister der USA, Australiens, Japans und der Philippinen kommen.