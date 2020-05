Hongkonger Demokratieaktivist : „Sie töten ‚Ein Land, zwei Systeme‘“

Sechs Seiten umfasst das Protokoll eines historischen Treffens zwischen Margaret Thatcher und Deng Xiaoping am 19. Dezember 1984, in dem beide Seiten die Zukunft Hongkongs besiegelten. Am Kopf jeder Seite steht das Wort „vertraulich“. Der Hongkonger Bürgerrechtler Martin Lee hat es in diesen Tagen noch einmal hervorgeholt. Es sei „sehr wichtig“, sagt er am Telefon.

Martin Lee war kurz vor Thatcher selbst in Peking gewesen. Er gehörte einer Delegation Hongkonger Politiker und Intellektueller an, die den Versprechungen Pekings schon damals misstrauten und sich für eine Verlängerung der britischen Herrschaft einsetzten. Doch London stimmte dem Vorschlag Deng Xiaopings zu, dass die Hongkonger sich nach der Rückgabe im Jahr 1997 fünfzig Jahre lang nach dem Prinzip „ein Land, zwei Systeme“ selbst regieren sollten.