„Sicherheitsgesetz“ : Hongkong droht nun Zensur

Das Krisengespräch, das am Dienstagmittag im Hongkonger Club der Auslandskorrespondenten stattfand, lief fünf Minuten, da gab es über die Lage der Stadt nicht mehr viel zu sagen. Hongkongs Verwaltungschefin Carrie Lam, die nicht nur von Gegnern der chinesischen Zentralregierung als Marionette Pekings bezeichnet wird, hatte den Journalisten am Morgen schriftlich auf die Frage geantwortet, ob sie garantieren könne, dass in der Stadt auch nach dem Inkrafttreten des Sicherheitsgesetzes weiterhin Pressefreiheit herrsche.

Hendrik Ankenbrand Wirtschaftskorrespondent für China mit Sitz in Schanghai. F.A.Z.

Das sage sie zu, schrieb Lam laut Mitteilung des Clubs – aber nur, wenn die Journalisten ihr „einhundertprozentig garantieren“ könnten, dass sie „keine Gesetzesverstöße“ begingen. Diese Antwort sei „nicht wirklich beruhigend“, stellte Clubpräsidentin Jodi Klein daraufhin fest. Was zwei Medienwissenschaftler und ein Anwalt zu Protokoll gaben – dass mit „konventioneller Analyse“ nicht mehr definiert werden könne, was Recht und Unrecht sei in dieser Stadt –, war da bereits offensichtlich. Vieles, wenn nicht alles, werde künftig „direkt in Peking“ entschieden.

Internetriesen verweigern Zusammenarbeit

Das hatten zu diesem Zeitpunkt auch schon die amerikanischen Internetriesen aus dem Silicon Valley erkannt. Google, der Dienst für Internetsuche, E-Mails und Videos, hatte ebenso wie das soziale Netzwerk Facebook und der Kurzmitteilungsdienst Twitter am Montag angekündigt, ab sofort keinem Ersuchen der Hongkonger Regierung nach Herausgabe von Nutzerdaten mehr zu entsprechen. In ihren Pressemitteilungen, die sich in der Wortwahl ähneln und die möglicherweise abgesprochen waren, stellten die Konzerne fest, dass sie das Sicherheitsgesetz erst bewerten müssten. Das war am 1. Juli nach gerade einmal etwas mehr als einem Monat seit der ersten Ankündigung in Kraft getreten. Gleich am ersten Tag hat es zu mehreren Verhaftungen von Demonstranten geführt. Unter ihnen war ein 15 Jahre altes Mädchen, dem die Polizei vorwirft, eine Fahne mit einer Parole für Hongkongs Unabhängigkeit getragen zu haben.

Laut dem Gesetz kann jeder, dessen Handlungen inner- und außerhalb der chinesischen Sonderverwaltungszone die Tatbestände der „Subversion“, der „Sezession“, des „Terrorismus“ oder der „Zusammenarbeit mit ausländischen Kräften“ erfüllen, mit bis zu lebenslanger Haft bestraft werden. Dass diese Kriterien sehr weit auslegbar sind, darauf haben unzählige Rechtsgelehrte hingewiesen. Am eindrücklichsten aber hatte eine junge Frau in der Nacht der Einführung des Gesetzes die Befürchtung dokumentiert, nun werde der Hongkonger Rechtsstaat von Willkürherrschaft abgelöst: Sie hielt bei einem Protest ein weißes Plakat in die Höhe, das vollständig leer war.

Von Parolen befreit sind mittlerweile auch die Seiten vieler Hongkonger Nutzer bei Facebook, Twitter und den Google-Diensten, aus Angst vor Strafverfolgung. Selbst die deutsche Regierung warnt, in den sozialen Medien „besonders vorsichtig“ bei Kritik an China zu sein.