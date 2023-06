In Nachbarschaft des Parlaments: Auf diesem Gelände in Canberra sollte die neue russische Botschaft gebaut werden. Bild: dpa

Mit einem im Schnellverfahren verabschiedeten Gesetz hat Australien den Bau einer russischen Botschaft in Nachbarschaft seines Parlaments gestoppt. Die Errichtung der Botschaft an diesem Ort wurde als zu hohes Sicherheitsrisiko eingestuft. „Die Regierung hat sehr klare Sicherheitshinweise bekommen, dass eine neue russische Präsenz so nah am Parlamentsgebäude ein Risiko darstellt. Wir handeln umgehend, um sicherzustellen, dass das Pachtgrundstück nicht zu einer formalen diplomatischen Präsenz wird“, hatte Ministerpräsident Anthony Albanese kurz vor der Verabschiedung des Gesetzes gesagt.

Das Gesetz erklärt die Pachtvereinbarung mit der russischen Regierung für das Grundstück für ungültig. Die bisherige diplomatische Vertretung Moskaus im Stadtteil Griffith ist davon nicht betroffen und darf weiter betrieben werden. „Das prinzipielle Problem mit der beantragten zweiten russischen Botschaft ist die Lage. Der Standort liegt direkt neben dem Parlamentsgebäude“, sagte Innenministerin Clare O’Neil am Donnerstag auf einer Pressekonferenz. Die Regierung habe entschieden, dass das Grundstück in Zukunft auch nicht für diplomatische Vertretungen anderer Länder genutzt werden dürfe.

Die beiden Parlamentskammern hatten das neue Gesetz in nur einer Stunde verabschiedet. Es folgt auf einen langen Rechtsstreit um den Bau der russischen Botschaft an diesem Ort. Im Mai hatte ein Gericht einen Räumungsbefehl aufgehoben, den die Verwaltung des Hauptstadtterritoriums Canberra zuvor erlassen hatte.

Australien hat sich seit Jahren besonders kritisch gegen russische Aggressionen und Versuche Moskaus zur politischen Einflussnahme geäußert. Unter anderem hatte das Land nach dem Abschuss des Malaysia-Airlines-Flugs MH17 über der Ukraine im Jahr 2014 eine politische Führungsrolle bei den Bemühungen um eine Aufklärung übernommen.

Die Regierung in Canberra unterstützt auch die Ukraine bei ihrem Kampf gegen die russischen Invasoren und liefert 90 Panzerfahrzeuge des Typs „Bushmaster“.