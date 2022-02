Sexueller Missbrauch : Portugals Bischöfe geben freie Hand für die Aufarbeitung

In Portugal will die Bischofskonferenz reinen Tisch machen. Für die Untersuchung des sexuellen Missbrauchs öffnet sie ihre Diözesanarchive. So weit ist Spaniens Kirche noch lange nicht.

Pedro Strecht und Jose Ornelas am 2. Dezember 2021 in Lissabon Bild: Reuters

Während die Bischofskonferenz im Nachbarland Spanien nichts davon wissen will, hat die unabhängige Kommission in Portugal schon ihre Arbeit aufgenommen, die den Missbrauch in der Kirche untersuchen soll. Die 21 portugiesischen Bischöfe geben ihren Mitgliedern dabei nicht nur freie Hand. Sie gehen auch weiter als andere Kirchen in Europa.

So gewährten sie jetzt dem Ausschuss den uneingeschränkten Zugang zu allen Diözesanarchiven. Es dauerte zwar länger als in Frankreich, Deutschland oder den USA. Aber am Ende des vergangenen Jahres entschied sich auch die portugiesische Bischofskonferenz für maximale Transparenz. „Dem Schweigen eine Stimme geben“ („Dar Voz ao Silêncio“), lautet das Motto, das die Bischöfe ausgeben, nachdem sie jahrelang das Ausmaß des Missbrauchs heruntergespielt hatten. Mehr als 80 Prozent der gut zehn Millionen Portugiesen gehören der katholischen Kirche an.